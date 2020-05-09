Как поздравляют омских ветеранов в режиме самоизоляции

Телефон омского ветерана Юрия Александровича Чернобыльского не умолкает ни на минуту. Фронтовику уже 96 лет, а голос такой же энергичный, как в молодости. 9 мая он в шутку всегда называл Днем открытых дверей, поскольку гости с цветами и подарками шли едва ли непрерывным потоком. А теперь нельзя. Режим самоизоляции требует соблюдать дистанцию.

Иван Смирнов в 2020 году отметил 100-летний юбилей, а сегодня принимает поздравления с 75-летием Победы. Фото: СУ СКР по Омской области

- Мой хороший друг и музыкант Павел Окунев даже хотел собрать оркестр под окнами, чтобы устроить для меня концерт. Но я не согласился - музыка обязательно соберет людей. А это небезопасно. Поэтому договорились отложить мероприятие до лучших времен, - рассказал "РГ" Юрий Александрович.

Ветеран считает, все, что сегодня происходит, явление временное. Жизнь во все времена испытывала людей на прочность. Самое главное, сохранить на земле мир.

Юрий Чернобыльский: Жизнь всегда испытывает людей на прочность. Фото: Светлана Сибина/РГ

Ему было всего 17 лет, когда началась война. Из Днепропетровска семью эвакуировали в Новосибирск. Маму-врача мобилизовали на фронт. Сын в 1942-м надел тельняшку боцмана бригады торпедных катеров, которая охраняла советские границы, участвовала в сражениях за Курильские острова.

- В августе 45-го года мы получили приказ командующего фронтом Малиновского срочно высадить десант. И если бы опоздали на два часа, Курилы достались США. Завидев нас, 17 кораблей эскадры союзников были вынуждены ретироваться, - вспоминает Чернобыльский.

После войны он стал строителем. Омский цирк, музыкальный театр, областная клиническая больница, библиотека имени Пушкина и многое другое построено при его непосредственном участии.

Своим долголетием ветеран обязан не только неиссякаемому оптимизму, но и творчеству. Герой войны пишет стихи, уже выпустил два десятка сборников. И сегодня молодым дикторским голосом читает их по телефону своим друзьям.

До труженицы тыла Маргариты Семеновны Байгачевой сегодня тоже дозвониться непросто. Обычно ее большая семья собирается 9 мая за праздничным столом. А теперь, когда коронавирус ограничил тесное общение, дети и внуки обрывают телефон, чтобы поздравить ее с Победой. 95-летняя омичка, грудь которой украшает медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", имеет к славному юбилею самое непосредственное отношение.

Маргарита Байгачева: В мой дом пришел настоящий праздник. Фото: СУ СКР по Омской области

- У меня трое прекрасных детей, четыре внука и семь правнуков. Звонят наперебой, - делится с "РГ" Маргарита Семеновна. - Поэтому, несмотря на ограничения, в мой дом пришел настоящий праздник.

Первая запись в ее трудовой книжке сделана второго октября 1941 года. 16-летняя труженица по 12 часов стояла у станка эвакуированного из Запорожья моторостроительного завода, заменив трех взрослых братьев и сестру, ушедших на фронт. День Победы она помнит, как будто это было вчера.

- Как мы радовались, не передать. Кричали "ура", обнимались, пели. Один из рабочих на радостях подхватил меня и подбросил в воздух, - вспоминает Маргарита Семеновна. - То же самое происходило в городе. Люди ликовали, плясали под гармошку. На соседней улице допоздна играл патефон. Вы даже не представляете, какое счастливое время наступило после Победы. Живи и радуйся!

Для Ивана Ивановича Смирнова нынешний год - дважды значительный. В январе ветеран отметил столетний юбилей, а сегодня принимает поздравления в честь 75-летия Великой Победы.

Иван Иванович знаменит еще и тем, что является участником двух войн - Советско-финской и Великой Отечественной.

- В 1939 году ушел на фронт в составе особого лыжного разведывательного эскадрона. Еще в детстве любил бегать на лыжах и занимался спортом. После окончания военно-транспортной академии воевал в составе 3-го Украинского фронта. Освобождал Венгрию, Болгарию, Австрию. Победу встретил в Будапеште. Помню все, как будто это было вчера, - признался "РГ" Иван Смирнов.

После войны более 50 лет полковник служил в органах гражданской обороны. Награжден орденами "Отечественной войны 2-й степени", "Красной Звезды", "За заслуги перед Отечеством", медалью "За боевые заслуги". В канун праздника ему вручили медаль Следственного комитета России "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне". Теперь его и без того непомерно тяжелый китель стал еще весомее.

Как человек военный, он соблюдает карантин. А, чтобы поприветствовать гостей, выходит на балкон.

- Жаль, что не удалось побывать на параде. Но, думаю, мы еще наверстаем упущенное. Пройдем торжественным маршем по главной площади города и запустим салют. Какие наши годы, - улыбается Иван Смирнов.

Экономика победы

Омская область отправила на фронт около 287 тысяч человек, 144 тысячи из них не вернулись. За мужество, отвагу и образцовое выполнение заданий десятки тысяч омичей были награждены орденами и медалями.

Среди награжденных 136 Героев Советского Союза, 33 полных кавалера орденов Славы.

В Омскую область в годы войны из западных прифронтовых территорий эвакуировано 110 промышленных предприятий. На оборонных заводах трудились Ляпидевский, Туполев, Королев.

Более 3500 рабочих и инженерно-технических работников отмечены правительственными наградами, нескольким тысячам вручена медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне".

За годы Великой Отечественной войны в Омске было построено 600 тысяч квадратных метров производственных площадей, 200 тысяч квадратных метров жилья, в которых нуждались эвакуированные в Сибирь предприятия.

По данным Омскстата, в 1915-45 годах омская оборонка отправила на фронт 15 тысяч авиадвигателей, 3,8 тысячи истребителей и бомбардировщиков, 6,9 тысячи знаменитых танков Т-34, 8 тысяч радиостанций, более 1,3 миллиона корпусов реактивных снарядов, в том числе для "Катюши". На средства омичей построены и переданы в армию 5 бронепоездов, 4 паровоза, 33 вагона и 3 поезда-бани. Созданы авиаэскадрилья "Омский комсомолец", танковая колонна "Омский колхозник".

А труженики села Баженово Васисского района собрали 165 тысяч рублей и передали их на приобретение пикирующего бомбардировщика Пе-2, который подарили своему земляку, летчику Семену Павловичу Золотареву. На нем Золотарев совершил более 300 вылетов, сбил четыре истребителя, уничтожил более 43 самолетов на земле, значительное количество живой силы и боевой техники противника, и был удостоен звания Героя Советского Союза.

В фонд обороны поступило более 254 миллионов рублей личных сбережений омичей, 1,9 килограмма золота, 63,8 - серебра, более 30 тонн продуктов

Фронтовики получили 20,5 тысяч омских полушубков, 68 тысяч пар валенок, 32,5 тысячи шапок и около 100 тысяч пар рукавиц. А блокадный Ленинград - 82 вагона сливочного масла и на 10,7 миллиона рублей других продуктов. Для бойцов действующей армии омичи также отправили 275 тысяч посылок.