Как поздравляют омских ветеранов в режиме самоизоляции

- Мой хороший друг и музыкант Павел Окунев даже хотел собрать оркестр под окнами, чтобы устроить для меня концерт. Но я не согласился - музыка обязательно соберет людей. А это небезопасно. Поэтому договорились отложить мероприятие до лучших времен, - рассказал "РГ" Юрий Александрович.
Ветеран считает, все, что сегодня происходит, явление временное. Жизнь во все времена испытывала людей на прочность. Самое главное, сохранить на земле мир.
Ему было всего 17 лет, когда началась война. Из Днепропетровска семью эвакуировали в Новосибирск. Маму-врача мобилизовали на фронт. Сын в 1942-м надел тельняшку боцмана бригады торпедных катеров, которая охраняла советские границы, участвовала в сражениях за Курильские острова.
- В августе 45-го года мы получили приказ командующего фронтом Малиновского срочно высадить десант. И если бы опоздали на два часа, Курилы достались США. Завидев нас, 17 кораблей эскадры союзников были вынуждены ретироваться, - вспоминает Чернобыльский.
После войны он стал строителем. Омский цирк, музыкальный театр, областная клиническая больница, библиотека имени Пушкина и многое другое построено при его непосредственном участии.
Своим долголетием ветеран обязан не только неиссякаемому оптимизму, но и творчеству. Герой войны пишет стихи, уже выпустил два десятка сборников. И сегодня молодым дикторским голосом читает их по телефону своим друзьям.
До труженицы тыла Маргариты Семеновны Байгачевой сегодня тоже дозвониться непросто. Обычно ее большая семья собирается 9 мая за праздничным столом. А теперь, когда коронавирус ограничил тесное общение, дети и внуки обрывают телефон, чтобы поздравить ее с Победой. 95-летняя омичка, грудь которой украшает медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", имеет к славному юбилею самое непосредственное отношение.
- У меня трое прекрасных детей, четыре внука и семь правнуков. Звонят наперебой, - делится с "РГ" Маргарита Семеновна. - Поэтому, несмотря на ограничения, в мой дом пришел настоящий праздник.
Первая запись в ее трудовой книжке сделана второго октября 1941 года. 16-летняя труженица по 12 часов стояла у станка эвакуированного из Запорожья моторостроительного завода, заменив трех взрослых братьев и сестру, ушедших на фронт. День Победы она помнит, как будто это было вчера.
- Как мы радовались, не передать. Кричали "ура", обнимались, пели. Один из рабочих на радостях подхватил меня и подбросил в воздух, - вспоминает Маргарита Семеновна. - То же самое происходило в городе. Люди ликовали, плясали под гармошку. На соседней улице допоздна играл патефон. Вы даже не представляете, какое счастливое время наступило после Победы. Живи и радуйся!
Для Ивана Ивановича Смирнова нынешний год - дважды значительный. В январе ветеран отметил столетний юбилей, а сегодня принимает поздравления в честь 75-летия Великой Победы.
Иван Иванович знаменит еще и тем, что является участником двух войн - Советско-финской и Великой Отечественной.
- В 1939 году ушел на фронт в составе особого лыжного разведывательного эскадрона. Еще в детстве любил бегать на лыжах и занимался спортом. После окончания военно-транспортной академии воевал в составе 3-го Украинского фронта. Освобождал Венгрию, Болгарию, Австрию. Победу встретил в Будапеште. Помню все, как будто это было вчера, - признался "РГ" Иван Смирнов.
После войны более 50 лет полковник служил в органах гражданской обороны. Награжден орденами "Отечественной войны 2-й степени", "Красной Звезды", "За заслуги перед Отечеством", медалью "За боевые заслуги". В канун праздника ему вручили медаль Следственного комитета России "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне". Теперь его и без того непомерно тяжелый китель стал еще весомее.
Как человек военный, он соблюдает карантин. А, чтобы поприветствовать гостей, выходит на балкон.
- Жаль, что не удалось побывать на параде. Но, думаю, мы еще наверстаем упущенное. Пройдем торжественным маршем по главной площади города и запустим салют. Какие наши годы, - улыбается Иван Смирнов.
Омская область отправила на фронт около 287 тысяч человек, 144 тысячи из них не вернулись. За мужество, отвагу и образцовое выполнение заданий десятки тысяч омичей были награждены орденами и медалями.
Среди награжденных 136 Героев Советского Союза, 33 полных кавалера орденов Славы.
В Омскую область в годы войны из западных прифронтовых территорий эвакуировано 110 промышленных предприятий. На оборонных заводах трудились Ляпидевский, Туполев, Королев.
Более 3500 рабочих и инженерно-технических работников отмечены правительственными наградами, нескольким тысячам вручена медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне".
За годы Великой Отечественной войны в Омске было построено 600 тысяч квадратных метров производственных площадей, 200 тысяч квадратных метров жилья, в которых нуждались эвакуированные в Сибирь предприятия.
По данным Омскстата, в 1915-45 годах омская оборонка отправила на фронт 15 тысяч авиадвигателей, 3,8 тысячи истребителей и бомбардировщиков, 6,9 тысячи знаменитых танков Т-34, 8 тысяч радиостанций, более 1,3 миллиона корпусов реактивных снарядов, в том числе для "Катюши". На средства омичей построены и переданы в армию 5 бронепоездов, 4 паровоза, 33 вагона и 3 поезда-бани. Созданы авиаэскадрилья "Омский комсомолец", танковая колонна "Омский колхозник".
А труженики села Баженово Васисского района собрали 165 тысяч рублей и передали их на приобретение пикирующего бомбардировщика Пе-2, который подарили своему земляку, летчику Семену Павловичу Золотареву. На нем Золотарев совершил более 300 вылетов, сбил четыре истребителя, уничтожил более 43 самолетов на земле, значительное количество живой силы и боевой техники противника, и был удостоен звания Героя Советского Союза.
В фонд обороны поступило более 254 миллионов рублей личных сбережений омичей, 1,9 килограмма золота, 63,8 - серебра, более 30 тонн продуктов
Фронтовики получили 20,5 тысяч омских полушубков, 68 тысяч пар валенок, 32,5 тысячи шапок и около 100 тысяч пар рукавиц. А блокадный Ленинград - 82 вагона сливочного масла и на 10,7 миллиона рублей других продуктов. Для бойцов действующей армии омичи также отправили 275 тысяч посылок.