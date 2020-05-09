Легендарный истребитель поднялся в небо над Новосибирском

В честь Дня победы в Новосибирске прошел воздушный парад. Над городом прошла колонна истребителей-перехватчиков, ударных и штурмовых вертолетов. Замкнул небесный Бессмертный полк легендарный истребитель Миг-3.

В 1941 году он был сбит немцами в одном из своих первых боевых вылетов. Спустя больше 60 лет самолет нашли поисковики под Тверью, в болоте. Новосибирским авиаторам удалось его восстановить и поднять в воздух.

- Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае, - сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО. - В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя, а затем пролетели над центральной площадью Новосибирска.

Полет выполнялся на минимальных высотах. После самолетов военной эскадрильи над городом пролетел восстановленный бомбардировщик.

- Миг-3 участвовал не столько в параде, сколько в акции "Бессмертный полк", ведь истребитель сам по себе - герой войны, - рассказал "РГ" его пилот.