В Омске "Бессмертный полк" переместился в подъезды и на балконы

Омичи нашли способ почтить память ветеранов в режиме самоизоляции. В преддверии Дня победы подъезды жилых домов в городе превратились в выставки и галереи.

- У нас нет возможности в этот праздничный день пройти с портретами наших родных в колонне Бессмертного полка, - рассказала "РГ" председатель ТСЖ на улице Кузнецова Марина Малая. - Но мы посоветовались с соседями в чате и решили организовать Бессмертный полк в каждом подъезде. У нас очень дружный дом - откликнулись практически все. Мы украсили балконы и входные двери, вывесили на окна флаги, красноармейские звезды и георгиевские ленточки. А на стенах подъездов разместили фотографии наших ветеранов и детские рисунки. Как только виртуальная колонна Бессмертного полка выйдет на старт - мы с соседями споем "День победы" и запустим в небо с балконов воздушные шары.

- Таких подъездов только на территории Октябрьского округа уже несколько десятков, - говорит директор департамента общественных отношений и социальной политики администрации Омска Радмила Мартынова. - Получились замечательные экспозиции, рассказывающие о наших земляках.

В прошлом году в ряды Бессмертного полка встали около 80 тысяч омичей. По словам организаторов праздничной акции в виртуальной колонне участников было не меньше.

- Ежедневно к нам поступают сотни заявок от жителей региона, - рассказала "РГ" руководитель штаба движения "Бессмертный полк России" по Омской области Галина Кудря. -Омичи присылают нам не только фотографии ветеранов, но и их воспоминания о военных годах, письма с фронта, семейные истории. Детские сады, школы, предприятия дистанционно записывают праздничные песни и поздравления, создают макеты памятников, видеоролики. Как важно рассказать о тех, кто нас объединяет 9 мая! И мы рассказываем!

- Мой прадедушка Александров Кузьма Андреевич был призван на фронт в 1943 году, ему было 33 года, - пишет правнучка ветерана Даша Акимова. - С войны его остались ждать жена и 5 дочек. Перед уходом на передовую он сказал одной из дочерей: "Если ты, Галя, счастливая, то я вернусь с войны". Прадедушка занимался восстановлением дорог, переправ через овраги для прохождения советских войск, а также ремонтом пешеходных мостов, разрушенных вражескими войсками. Дошел до Берлина. А дочка Галя (моя бабушка) оказалась счастливой, и мой прадедушка осенью 1945 года вернулся с войны.

Организаторы акции говорят, что после праздника аккаунты омского "Бессмертного полка" в социальных сетях останутся активными.

- Мы хотим предоставить возможность каждому омичу в различных форматах выразить свое отношение к памяти и подвигу народа, - говорит Галина Кудря. - Вы можете рассказать фронтовую историю героя, записать звуковое поздравление, разместить на портале фотографию семьи фронтовика, спеть любимые песни героев. Они обязательно будут опубликованы.

Праздничного фейерверка из-за пандемии коронавируса в Омске не будет.

Но в десять часов вечера омичи массово выйдут на балконы еще раз. Чтобы спеть "День победы" и зажечь фонари, фонарики телефонов и смартфонов и другие световые приборы - в знак памяти и благодарности.