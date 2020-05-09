Евгений Григорович исполнит песни военных лет на подоконнике

Сегодня вечером, 9 мая, композитор Евгений Григорович широко раскроет свое окно, встанет на подоконник - и петербургский двор накроет музыка.

Саксофон и клавишные - прекрасные инструменты для юбилейного концерта. Программу они с женой - вокалисткой Кристиной Григорович - разработали вместе. Ко Дню Победы прозвучат песни военных лет.

Это будет уже пятый концерт за последние полтора месяца, который Евгений даст в своем дворе, не выходя из дома.

- Идею подглядел у итальянцев, - признается он. - Но меня зацепило, когда кто-то из коллег сказал: у нас это невозможно, тем более, если живешь на первом этаже без балкона. А это как раз мой случай.

Специалисты называют Григоровича одним из ярких представителей "Могучей кучки XXI века". Он и впрямь в свои 26 лет успел необыкновенно много. Уже в 10-12 лет Евгений написал несколько фортепианных пьес для цикла "Детский альбом", которые сейчас используются для занятий с детьми в музыкальных школах. В 17 лет со своей "Фантазией для фортепиано" стал обладателем первой премии на международном фестивале-конкурсе "Звуки и краски мира".

Евгений учился в консерваториях Петербурга и Веймара (Германия), преподавал в Пекинской консерватории, а вернувшись в город на Неве, организовал оркестр современной академической музыки "Темпора Оркестра".

Впрочем, существовать в одном жанре ему, композитору, дирижеру и универсальному инструменталисту тесно. Он пишет музыку для кино, увлекается джазовыми импровизациями и просветительскими проектами, много гастролирует.

Но в своих "оконных концертах" исполняет только хиты. "Людям в условиях самоизоляции хочется услышать что-то знакомое, любимое, родное", - говорит Евгений. - То, что всех объединяет.

Именно поэтому он охотно собирает заявки от соседей и тщательно уточняет время, когда его концерты не помешают никому. Молодой отец, у которого подрастает шестимесячная дочь, хорошо понимает, как важно последнее обстоятельство.

Во время концертов окна окружающих многоэтажек заполняются слушателями, как огромный зал. Благо акустика во дворе прекрасная.

- А что вы будете делать, если разбалуете своих соседей, и они не захотят отказываться от таких концертов и впредь, когда режим самоизоляции будет снят? - спрашиваю у музыканта.

Он смеется:

- Буду счастлив продолжить такие выступления! Конечно, приглашу всех соседей на свои концерты в другие, более приспособленные залы. Но сыграть своим, для души, когда людям этого хочется - это такая радость!

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