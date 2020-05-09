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09.05.2020 16:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вологодчине более 20 населенных пунктов отрезаны из-за паводка

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-службе УМЧС по Вологодской области Фото: Пресс-службе УМЧС по Вологодской области
Фото: Пресс-службе УМЧС по Вологодской области

В Вологодской области более 20 населенных пунктов отрезаны от большой земли из-за повышения уровней воды на реках. Сложная обстановка сохраняется в семи муниципальных районах, сообщает региональное МЧС.

Фото: Дорожное агентство Архангельской области
На юге Архангельской области из-за паводка подтопило дороги и дома

Подтопления зафиксировали в Вологодском, Сямженском, Череповецком, Вожегодском, Тарногском, Харовском и Вытегорском районах. Всего в зоне высокой воды оказались пять участков автомобильных дорог, два моста, более 70 придомовых участков, отрезаны 22 населенных пункта.

"РГ" уже писала о сложной ситуации в районах Вологодчины. Верховажинский муниципалитет наиболее пострадал от паводковых вод. Вода в реке Вага поднялась более чем на один метр, выше критической отметки, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Подтоплены 49 домов, в которых проживает 210 человек, размыты более трех километров дорог. В районе ввели режим ЧС.

Для пострадавших жителей подготовили два пункта временного размещения. Местные власти организовали лодочные переправы, обеспечивают людей питьевой водой, продуктами питания, сооружают деревянные настилы для доступа к подтопленным объектам.

В аварийно-восстановительных работах в Вологодской области задействованы более 200 специалистов, свыше 80 единиц техники, в том числе и плавательной.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Паводки в России

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