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09.05.2020 08:58
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

В онлайн-шествии "Бессмертного полка" примут участие тысячи уральцев

Текст: Сергей Панасенко (УрФО) , Михаил Пинкус

На Урале началось онлайн-шествие "Бессмертного полка". Тысячи семей, принявших участие в ежегодной акции, собрались у экранов, чтобы увидеть своих близких, сражавшихся на фронтах Великой отечественной и ковавших Победу в тылу.

Фото: Предоставила Марина Валуйская
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Среди них 49-летняя директор клининговой компании из Екатеринбурга Зульфия Насырова. Она оправила на сайт всероссийской акции фотографии двух своих дедов: по линии отца - Мухамадия Сафиуловича Сафиуллина, по линии мамы - Магазума Гайнетдинович Гайнетдинова.

Оба призывались из Белокатайского района Башкирии, прошли войну и остались живы. Магазум Гайнетдинович, служивший в инженерно-саперном батальоне, стал на фронте кавалером ордена Красной Звезды. Так командование отметило героизм рядового при организации переправы для наступающих советских войск через реку Дубиса в Литве. А командир отделения - младший сержант мотострелкового батальона Мухамадий Сафиуллин был награжден несколькими орденами и медалями, в том числе орденом Красной Звезды и орденом Славы.

- День Победы - это святой для нас праздник, - говорит Зульфия Насырова. - Мои деды вернулись с войны. А прадед по линии мамы погиб, и все четыре брата моего деда со стороны отца тоже погибли. Война лишила нас многих и многих родных. Это были очень хорошие люди. Мы помним о них. И сами помним. И передаем эту память детям и внукам. Уже и для них это великий праздник.

Ирина Рыкунова рассказала о боевом пути своего деда, уроженца села Шутина Курганской области Петра Ивановича Давыдова.

- Дедушка не особо любил делиться воспоминаниями о войне, помню, что приходил он к нам на 9 мая и всегда говорил: "Это мой второй день рождения!" И взгляд у него становился грустный-грустный, - вспоминает Ирина.

На фронт деда призвали в мае 1944 года. Боевой путь Петр Давыдов прошел в составе 857 стрелкового ордена Кутузова полка 294 стрелковой Черкасской Краснознаменной ордена Суворова дивизии - пулеметчиком. Прошел путь до Берлина: через Чехословакию, форсировал реку Одер.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Вспоминать о войне он не любил. Но однажды поведал об одном случае, произошедшем сразу после перехода границы с Германией: послали его и еще 40 бойцов в разведку, поставив задачу захватить какое-то имение. Задачу выполнили. И вот в барском доме нашел Петр Иванович фашистское знамя. Его все поздравляют, мол, теперь награду получишь. А он отвечает: "Я в Германию не за наградами пришел". Разорвал тот флаг и на портянки пустил... Вот какое настроение тогда у бойцов было, натерпелись, вспоминает внучка.

О том, сколько таких историй направили уральцы на сайт "Бессмертного полка", можно только догадываться. Только в Челябинской области на виртуальной "Стене памяти" собрано более 156 тысяч фотографий фронтовиков и тружеников тыла. И многие из них сопровождают рассказы, записанные "пером и голосом".

По словам официального представителя движения "Бессмертный полк России" Ольги Байбуловой, фотографии на сайт стекались со всей страны и из-за рубежа. Отфильтровывать их по географическому принципу организаторы акции задачи не ставили. Ведь важно не то, откуда наши близкие уходили на фронт, а то, какой путь они прошли, навсегда оставшись в памяти своих детей, внуков и правнуков. Всего на сайте к началу шествия собрано более двух миллионов фотографий.

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