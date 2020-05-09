Российские космонавты с борта МКС поздравили ветеранов с Днем Победы

Космонавты с борта МКС поздравили ветеранов с Днем Победы. В своем обращении Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с благодарностью вспоминают всех, кто приближал эту Победу. Поздравление размещено на канале "Роскосмоса" в YouTube.

"Многие жители планеты столкнулись с горем и потерями во время войны, поэтому 9 мая 1945 года радость Победы была искренней и объединила многие народы. И сегодня наша задача сохранять мир на планете", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В преддверии главного майского праздника "Роскосмос" провел акцию "Бессмертный полк на МКС". Присланные фотографии участников Великой Отечественной войны, вместе с другим грузом 25 апреля были доставлены на Международную космическую станцию. Корабль был выведен на орбиту на "Ракете Победы". В честь праздника российские космонавты, которые сейчас работают на МКС, получат три выходных дня.