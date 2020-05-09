Следующий сезон НБА может пройти без зрителей

Сезон 2020/2021 Национальной баскетбольной ассоциации может пройти без зрителей.

О проведении сезона в закрытом формате сообщил обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски. Как сообщил источник, комиссар НБА Адам Сильвер и профсоюз игроков лиги (NBPA) в пятницу провели телефонные переговоры относительно возобновления текущего сезона и проведения следующего розыгрыша чемпионата.

Комиссар НБА рассказал, что, по всей видимости, следующий сезон придется провести без зрителей. И из-за этого НБА ожидают значительные финансовые потери. Лига лишится около 40% доходов.

Что касается нынешнего сезона, который был приостановлен 12 марта из-за положительного теста на коронавирус у центрового "Юты" Руди Гобера, то он возобновится не раньше июня. Завершение сезона может пройти в двух городах - Орландо и Лас-Вегас, однако пока итоговое решение еще не принято.