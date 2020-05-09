Новости

Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы" 00:02
В ВОЗ прокомментировали российскую статистику по коронавирусу 08.05.2020
В Краснодаре частично снят карантин в больнице скорой помощи 08.05.2020
Названы сроки открытия знаменитого Гранд-базара в Стамбуле 08.05.2020
МИД отреагировал на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией 08.05.2020
В Московской области пока не будут штрафовать за отсутствие масок 08.05.2020
Министр Мурашко: В России нет спада заболеваемости коронавирусом 08.05.2020
В Москве вводят новый анализ на COVID-19 08.05.2020
Второй сотрудник из окружения вице-президента США Пенса заболел COVID-19 08.05.2020
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима 08.05.2020
В Иркутске арестованы подозреваемые в поджоге, при котором погибли два человека 08.05.2020
На Дону создали арку с туманом против коронавируса 08.05.2020
Юрий Трутнев: Вахта должна стать безболезненной 08.05.2020
Бастрыкин призвал быстрее реагировать на агрессию к медикам и полицейским 08.05.2020
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений 08.05.2020
В Томске возбудили дело после расстрела егерей на заимке 08.05.2020
В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом 08.05.2020
Студенты продолжат дистанционную учебу с 12 мая 08.05.2020
Суворовцы в День Победы проведут онлайн-акцию "Внук - Сын - Отец - Дед" 08.05.2020
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов 08.05.2020
Облака над Москвой разгонят реагентами 08.05.2020
Сборная России потеряла шансы выйти в финал Кубка наций по шахматам 08.05.2020
Звезды спорта, кино и телевидения прочли стихи о войне 08.05.2020
От COVID-19 может потребоваться несколько вакцин 08.05.2020
В Ярославской области ввели масочный режим 08.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
09.05.2020 00:02
Рубрика: Культура

Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы"

Знаменитая песня "День Победы", символизирующая для всех россиян праздник 9 Мая, прозвучала в исполнении тысячи человек из разных городов страны: 314 молодых музыкантов из 14 городов (участников Всероссийского Юношеского Симфонического Оркестра, юношеских и молодежных региональных оркестров, региональных образовательных центров Юрия Башмета) и около 600 певцов из 27 молодежных и студенческих хоровых коллективов из 17 российских регионов.

Фото: Предоставлено Российским национальным музеем музыки
Музей музыки запустил мультимедийный проект "Музыка героев"
Звезды спорта, кино и телевидения прочли стихи о войне

Руководил исполнением сам Юрий Башмет.

"Лично для меня 9 мая - один из самых дорогих и важных праздников, - так прокомментировал маэстро решение принять участие в проекте. - Потому что он одновременно личный - у меня дед воевал, и я уверен, что просто в каждой семье в нашей стране есть кто-то, кто прошел через войну. И одновременно это по-настоящему общий всенародный праздник, такая настоящая всеобщая радость, которую я помню с детства, и которая нас всех объединяет. Это именно наш праздник".

Культура Музыка 75 лет Великой Победы РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Пять незабываемых фильмов о войне
Как известные писатели проводят время в самоизоляции