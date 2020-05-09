Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы"

Знаменитая песня "День Победы", символизирующая для всех россиян праздник 9 Мая, прозвучала в исполнении тысячи человек из разных городов страны: 314 молодых музыкантов из 14 городов (участников Всероссийского Юношеского Симфонического Оркестра, юношеских и молодежных региональных оркестров, региональных образовательных центров Юрия Башмета) и около 600 певцов из 27 молодежных и студенческих хоровых коллективов из 17 российских регионов.

Руководил исполнением сам Юрий Башмет.

"Лично для меня 9 мая - один из самых дорогих и важных праздников, - так прокомментировал маэстро решение принять участие в проекте. - Потому что он одновременно личный - у меня дед воевал, и я уверен, что просто в каждой семье в нашей стране есть кто-то, кто прошел через войну. И одновременно это по-настоящему общий всенародный праздник, такая настоящая всеобщая радость, которую я помню с детства, и которая нас всех объединяет. Это именно наш праздник".