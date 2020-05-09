У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус

У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени положительный тест на коронавирус.

Как сообщает ESPN, заразившимся оказался бразильский боец ММА Роналдо Соуза, бой которого против американца Юраи Холла входил в кард турнира, но теперь было принято решение о его отмене.

Турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэйтжи, состоится девятого мая в Джексонвилле. Как сообщили ESPN в UFC, несмотря на болезнь Соузы речи об отмене соревнований не идет. Выяснилось, что тот контактировал только с членами своей команды и является бессимптомным носителем вируса.

Ранее сообщалось о том, что тесты Фергюсона и Гэйтжи, а также у российского бойца Алексея Олейника тесты дали отрицательный результат. Представитель России проведет поединок против бразильца Фабрицио Вердума.