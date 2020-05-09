Видео: Как один ветеран бережет память о тысячах не вернувшихся с войны

Копти - небольшой городок, расположившийся в 30 километрах от белорусского Витебска. В этих краях в 1944 году начиналась операция "Багратион" - одна из крупнейших военных операций за всю историю.

Героя нашего сюжета зовут Виктор Демьянович Терещенко. 15-летним подростком он сбежал в партизанский отряд, а затем попал на фронт - и дошел до Берлина, освобождал Освенцим, Краков, Прагу. А когда вышел на пенсию - начал собирать материалы о боях на территории Витебского района. В этом Виктору Демьяновичу помогали участники поисковых отрядов. Так родилась идея народного мемориала, который спустя почти 30 лет стал известен не только на территории бывшего СССР, но и в странах дальнего зарубежья. Сюда приезжали делегации из США, Кубы, Бельгии, Франции, Германии, Чехии.

История мемориала началась с кургана, на котором был установлен списанный танк. А сейчас на территории площадью 1,1 га насчитывается более 80 памятных знаков. Здесь увековечены имена тысяч бойцов, погибших при освобождении Беларуси, местных жителей, зверски убитых карателями… Каждый год из разных уголков мира в Копти приезжают внуки и правнуки погибших воинов. Все, кто хоть раз побывал на мемориале, поражены целеустремленностью Виктора Демьяновича, своими руками создавшего такой искренний памятник.

…Раньше он приходил к мемориалу каждый день. Сейчас такие прогулки даются с трудом, да и зрение подводит. Успеть увековечить всех освободителей поименно - главная цель ветерана. Потому что совершенно очевидно: пока жива память - трагедия не повторится.