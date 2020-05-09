Видеотрансляция: Владимир Путин проводит смотр Президентского полка

Сегодня в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин проводит на Соборной площади Кремля смотр Президентского полка.

В юбилейную годовщину Победы Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню. Затем президент выступил с обращением ко всем гражданам страны.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 9 Мая Путин присоединится "так или иначе к акции "Бессмертного полка", которая в этом году пройдет в режиме онлайн. Напомним, "РГ" на протяжении всего дня рассказывает обо всем, что связано с торжественным мероприятием.