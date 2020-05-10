Административные штрафы, наложенные в период пандемии, начали снижать

Арбитражные суды начали снижать размеры административных штрафов, наложенные на бизнес в период пандемии. По мнению судов, экономические трудности из-за коронавируса - повод делать скидку и смягчать санкции.

Например, Арбитражный суд Смоленской области в два раза снизил штраф на сельскохозяйственный производственный кооператив, выпускающий молоко. Россельхознадзор выявил некие нарушения на молокозаводе, и потребовал оштрафовать производителя.

Как рассказал "РГ" руководитель проектов Юридической фирмы "ЭЛКО профи" Дмитрий Степанов, статья, по которой привлекли кооператив, предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Суд снизил минимальный размер штрафа вдвое - до 150 тысяч рублей.

Как подчеркивается в решении, суд принял во внимание признание кооперативом вины, отсутствие сведений о привлечении ранее к административной ответственности по данной статье, а также "финансовое положение кооператива в условиях распространения коронавируса".

"По мнению суда, исходя из целей и общих принципов назначения наказания, данный размер штрафа будет отвечать конституционным принципам справедливости при назначении наказания, учитывая то, что размер административного наказания не должен носить карательный характер, что применительно к свободе экономической деятельности является адекватным и соразмерным относительно допущенных нарушений", - сказано в решении.

Напомним также, что правительство России внесло в Госдуму законопроект, в три раза увеличивающий для бизнеса срок уплаты административных штрафов: с 60 до 180 суток. Правда, такой льготный период будет действовать только в 2020 году и связан именно с текущей ситуацией.

Дмитрий Степанов обращает внимание на то, что с введением карантина многие представители бизнеса также рассчитывали, что форс-мажор освободит их от исполнения обязательств по договорам. "Недавнее разъяснение Верховного суда России сняло все спорные вопросы: форс-мажор позволит избежать ответственности лишь за его нарушение в период пандемии. Исполнять договор все равно придется после того, как обстоятельства непреодолимой силы отпадут".

Кроме того, существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела. "Как показала практика, получить заключение Московской ТПП о форс-мажоре довольно проблематично, - говорит Дмитрий Степанов. - Согласно статистике, размещенной на официальном сайте палаты, по состоянию на 29.04.2020 г. в Московскую ТПП поступило 2167 заявлений о наступлении форс-мажорных обстоятельств по внутрироссийским договорам. Более 70% заявлений возвращаются заявителям, поскольку обстоятельства, на которые ссылаются предприниматели, не относятся к форс-мажорным или заявления не содержат обязательных документов и пояснений".

Впрочем, как поясняют в столичной ТПП, в случае отказа в выдаче заключения, подтвердить форс-мажор в ходе судебного разбирательства по оспариванию взыскания неустойки по договору.