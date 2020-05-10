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10.05.2020 14:22
Рубрика: Власть

Административные штрафы, наложенные в период пандемии, начали снижать

Текст: Владислав Куликов
Арбитражные суды начали снижать размеры административных штрафов, наложенные на бизнес в период пандемии. По мнению судов, экономические трудности из-за коронавируса - повод делать скидку и смягчать санкции.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Например, Арбитражный суд Смоленской области в два раза снизил штраф на сельскохозяйственный производственный кооператив, выпускающий молоко. Россельхознадзор выявил некие нарушения на молокозаводе, и потребовал оштрафовать производителя.

Фото: iStock
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Как рассказал "РГ" руководитель проектов Юридической фирмы "ЭЛКО профи" Дмитрий Степанов, статья, по которой привлекли кооператив, предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Суд снизил минимальный размер штрафа вдвое - до 150 тысяч рублей.

Как подчеркивается в решении, суд принял во внимание признание кооперативом вины, отсутствие сведений о привлечении ранее к административной ответственности по данной статье, а также "финансовое положение кооператива в условиях распространения коронавируса".

"По мнению суда, исходя из целей и общих принципов назначения наказания, данный размер штрафа будет отвечать конституционным принципам справедливости при назначении наказания, учитывая то, что размер административного наказания не должен носить карательный характер, что применительно к свободе экономической деятельности является адекватным и соразмерным относительно допущенных нарушений", - сказано в решении.

Напомним также, что правительство России внесло в Госдуму законопроект, в три раза увеличивающий для бизнеса срок уплаты административных штрафов: с 60 до 180 суток. Правда, такой льготный период будет действовать только в 2020 году и связан именно с текущей ситуацией.

Дмитрий Степанов обращает внимание на то, что с введением карантина многие представители бизнеса также рассчитывали, что форс-мажор освободит их от исполнения обязательств по договорам. "Недавнее разъяснение Верховного суда России сняло все спорные вопросы: форс-мажор позволит избежать ответственности лишь за его нарушение в период пандемии. Исполнять договор все равно придется после того, как обстоятельства непреодолимой силы отпадут".

Фото: Istock
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Кроме того, существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела. "Как показала практика, получить заключение Московской ТПП о форс-мажоре довольно проблематично, - говорит Дмитрий Степанов. - Согласно статистике, размещенной на официальном сайте палаты, по состоянию на 29.04.2020 г. в Московскую ТПП поступило 2167 заявлений о наступлении форс-мажорных обстоятельств по внутрироссийским договорам. Более 70% заявлений возвращаются заявителям, поскольку обстоятельства, на которые ссылаются предприниматели, не относятся к форс-мажорным или заявления не содержат обязательных документов и пояснений".

Впрочем, как поясняют в столичной ТПП, в случае отказа в выдаче заключения, подтвердить форс-мажор в ходе судебного разбирательства по оспариванию взыскания неустойки по договору.

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