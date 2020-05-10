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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве открыта горячая линия для родственников пациентов горевшей ГКБ №50

Круглосуточная горячая линия организована Департаментом здравоохранения Москвы для родственников пациентов, проходивших лечение в ГКБ №50, где в субботу вечером произошел пожар.

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По телефону 8-499-673-00-09 можно узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации, отмечается в сообщении Депздрава.

Напомним, пожар произошел в здании по адресу улица Вучетича, 21, где расположена больница имени Спасокукоцкого. Один из ее корпусов перепрофилирован для лечения больных коронавирусом. Горел именно он. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Огонь потушен, причины ЧП выясняются.

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