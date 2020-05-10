Росгвардия эвакуировала инвалида в удмуртском селе Пугачево

Возможность взрывов на территории арсенала артиллерийского вооружения в Удмуртской республике, где произошел пожар, поставил под угрозу жизнь и здоровье многих местных жителей. На помощь людям, которые вынуждены срочно эвакуироваться в безопасное место, приходят бойцы Росгвардии.

Так, например, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что в селе Пугачево Малопургинского района сотрудники ОМОНа вынесли из квартиры инвалида. Из-за тяжелой болезни мужчина не мог передвигаться самостоятельно.

Сейчас задачи по поддержанию режима повышенной готовности на опасной территории выполняют сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Удмуртской Республике совместно с подразделениями МЧС, МВД и Роспотребнадзора. Росгвардейцы патрулируют территорию для обеспечения общественного порядка, оказывают всестороннюю помощь спасателям в эвакуации жителей, на месте происшествия работают инженерно-технические группы ОМОН.