У стен Нижегородского Кремля сошел оползень

Сегодня у стен Нижегородского кремля на Зеленском съезде произошел сход грунта. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Информация о случившемся поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу около 11:30. Для оценки обстановки на место выехала оперативная группа. Движение по Зеленскому съезду нарушено не было. "Применения сил и средств от МЧС России по Нижегородской области не требуется", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 8 мая в Нижнем Новгороде был сильный ливень, затопивший многие улицы в центре и размывший склон возле набережной Федоровского. Нижегородцы выкладывали в соцсети многочисленные фотографии и видео последствий стихии. По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" сегодня в течение дня местами сохранятся сильные дожди, грозы и порывы северного ветра.