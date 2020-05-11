Арбитражные суды начали применять режим моратория на банкротство

Недавно в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление о признании несостоятельным компании, руководящей сетью магазинов спортивной одежды.

"Суд ожидаемо принял решение о возвращении заявления, сославшись на то, что компания "Адидас" попало в перечень организаций, в отношении которых введен мораторий", - сообщил юрисконсульт фирмы "ЭЛКО профи" Богдан Сергийчук.

Он напоминает, что согласно недавним поправкам в закон "О несостоятельности (банкротстве)", правительство страны вправе вводить мораторий и определять отрасли и компании, на которые распространяется данный режим. Решение о введении моратория было принято.

"Правовые последствия моратория на банкротство: кредиторы не смогут подавать заявления о банкротстве должников "под мораторием", - поясняет Богдан Сергийчук. - Заявления о банкротстве будут возвращаться, включая те заявления, которые поданы до моратория и которые не приняты к рассмотрению на момент его введения. За должниками "под мораторием" сохраняется право на инициирование собственного банкротства. Запрещены публикации кредиторов в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в период моратория. Не начисляется неустойка и иные санкции за просрочку исполнения денежных обязательств. Приостанавливаются исполнительные производства по имущественным взысканиям при том, что аресты имущества должника сохраняются. Запрещается обращаться взыскание на заложенное имущество должника. И т.п."

При этом, по его словам, на практике может возникнуть ряд вопросов, связанных с применением моратория. Также он сомневается, что неплатежеспособные лиц смогут за время действия моратория выйти из кризисной ситуации, вызванной пандемией. "По окончанию моратория мы столкнемся с ситуацией увеличения количества банкротных дел", - полагает эксперт.

В свою очередь, адвокат Вячеслав Голенев напоминает, что правительство России внесло в Госдуму законопроект о предоставлении права на судебную рассрочку должникам, в отношении которых введены мораторий на их банкротство.

"Как известно, ранее правительством был введен мораторий сроком на шесть месяцев на подачу кредиторами заявления о признании банкротом в отношении отдельных категорий должников, - говорит адвокат. - Законопроект устанавливает, что если в период действия моратория по заявлению такого должника введена процедура наблюдения или реструктуризации долгов гражданина, то должник вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки".

В законопроекте определены критерии, которым должны соответствовать должники, чтобы обратиться за судебной рассрочкой. В частности, доходы должника за отчетный период года, в котором возбуждено дело о банкротстве, должна упасть более чем на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.