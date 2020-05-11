Андрей Воробьев: Виновные в трагедии в Красногорске будут наказаны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице людей, пострадавших при пожаре в хосписе Красногорска. Как уже писала "РГ", шесть человек лежат в реанимации в тяжёлом состоянии, ещё трое - в отделении интенсивной терапии. Девять человек погибли.

Пообщавшись с пожилыми людьми, губернатор ещё раз заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

"Все виновные в трагедии будут наказаны", - пообещал Воробьев. Сгоревший хоспис, напомним, принадлежал частному лицу и не был официально зарегистрирован.