Сгоревший в Красногорске хоспис по документам был просто жилым домом

Следственный комитет разбирается с ночным пожаром в Красногорске. Там минувшей ночью горел частный хоспис. Погибли десять человек. Главное на этот момент - юридически никакого хосписа в Красногорске не было. Был, судя по документам, просто жилой дом.

Теперь фактически с подпольным хосписом будут разбираться следователи и местные власти. Отсутствие каких-либо документов означает, что никто не знал, что там лежат люди, и не проверял правила и порядок оказания им помощи.

Частный хоспис располагался на улице Тенистой, дом №4 в поселке Опалиха - это микрорайон Красногорска. На момент ночного пожара в здании было более 20 человек.