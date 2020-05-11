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11.05.2020 07:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сгоревший в Красногорске хоспис по документам был просто жилым домом

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет разбирается с ночным пожаром в Красногорске. Там минувшей ночью горел частный хоспис. Погибли десять человек. Главное на этот момент - юридически никакого хосписа в Красногорске не было. Был, судя по документам, просто жилой дом.

Пожар в хосписе в Красногорске полностью потушен

Теперь фактически с подпольным хосписом будут разбираться следователи и местные власти. Отсутствие каких-либо документов означает, что никто не знал, что там лежат люди, и не проверял правила и порядок оказания им помощи.

Частный хоспис располагался на улице Тенистой, дом №4 в поселке Опалиха - это микрорайон Красногорска. На момент ночного пожара в здании было более 20 человек.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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