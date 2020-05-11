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11.05.2020 01:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

До девяти увеличилось число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске

Текст: Ангелина Зеленькова

При пожаре в частном доме престарелых в Красногорске погибли девять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по Московской области.

Фото: Яна Шамаева/РГ
Пожар на бывшем арсенале в Удмуртии локализован

В подмосковном Красногорске произошел пожар в пансионате-хосписе для пожилых людей "Второй дом" по адресу: ул. Тенистая д. 4. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Сигнал о возгорании проступил в 23.49. К моменту приезда специалистов горел второй этаж здания. "До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли 10 человек. В 00.25 пожар локализован на площади 15 кв.м. В 00.32 - ликвидация открытого горения", - отметили в пресс-службе МЧС по Московской области.

До прибытия пожарных 10 человек эвакуировались из здания самостоятельно, 18 лежачих пациентов оставались внутри.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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