Названа причина пожара в хосписе в Красногорске

Причиной пожара, который унес жизни девяти постояльцев хосписа в Подмосковье, могла стать неисправность электропроводки. Об этом заявляет пресс-служба ГСУ СК региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Назначены технические и другие экспертизы, которые помогут полностью воссоздать картину трагедии.

В СК отмечают, что жертвами пожара стали девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Они не смогли выйти из горевшего коттеджа.

Ранее "РГ" писала, что пожар произошел в поселке "Красногорская усадьба". Загорелся один из жилых коттеджей, который по факту являлся пансионатом для пожилых людей.