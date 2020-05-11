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11.05.2020 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина пожара в хосписе в Красногорске

Текст: Сергей Бабкин
Причиной пожара, который унес жизни девяти постояльцев хосписа в Подмосковье, могла стать неисправность электропроводки. Об этом заявляет пресс-служба ГСУ СК региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Назначены технические и другие экспертизы, которые помогут полностью воссоздать картину трагедии.

Сгоревший в Красногорске хоспис по документам был просто жилым домом

В СК отмечают, что жертвами пожара стали девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Они не смогли выйти из горевшего коттеджа.

Ранее "РГ" писала, что пожар произошел в поселке "Красногорская усадьба". Загорелся один из жилых коттеджей, который по факту являлся пансионатом для пожилых людей.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Фото

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