Пожар в хосписе в Красногорке полностью потушен

Пожар в частном хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске полностью ликвидирован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

После ЧП девять человек были госпитализированы, еще девять, как сообщалось ранее, погибли. Всего на момент пожара в здании находились 29 человек, спасатели эвакуировали 11 постояльцев, пишет ТАСС.

Сообщение о возгорании на втором этаже хосписа "Второй дом" поступило в воскресенье в 23:59 мск. Первые подразделения пожарных прибыли через 12 минут. Открытое горение было ликвидировано в 00:32, полностью потушить пожар удалось в 02:09. Площадь возгорания - 15 квадратных метров.

Сейчас на месте работают следователи, им предстоит установить причины возникновения пожара.