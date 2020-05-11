Усадьба "Красногорская" оказалась центром нелегальной коммерческой деятельности

Следователи уже приступили к расследованию причин пожара в нелегальном хосписе. О результатах пока говорить рано, но уже точно известно, что расследование может оказаться громким и затронуть не только сгоревший дом, но и многочисленные коммерческие объекты по соседству.

Дело в том, что Усадьба "Красногорское", на территории которого и располагался нелегальный дом престарелых, - это по документам обычный коттеджный поселок с назначением земель под индивидуальное строительство. Он не предназначен ни для какой предпринимательской деятельности. Тем не менее, как удалось выяснить корреспонденту "РГ", на той же самой улице Полякова рядом со сгоревшим хосписом располагается банная усадьба, которая также не скрывает своей коммерческой деятельности и дает повсеместно рекламу, зазывая клиентов. Хозяева, видимо, полагают, что высокая температура парной убивает вирусы, и правила изоляции на банные комплексы не распространяются.

Что и как в этом банном комплексе с налогами, системой пожаротушения и сигнализацией один Бог ведает. Скорее всего, также, как и в сгоревшем хосписе, никакой тревожный сигнал в случае пожара в бане в пожарную часть не поступит из-за отсутствия сигнализации, иначе надо было бы легализовывать свою деятельность. Как известно, по закону установка сигнализаций в местах массового пребывания людей должна производиться по особым противопожарным нормам и должна быть автоматической, а сам этот объект должен быть проверяем инспекторами МЧС.

Но и это далеко не единственные странности усадьбы "Красногорская". Рядом в нескольких сотнях метрах по улице Новая Лесная, 8 расположилась огромная утино-гусиная ферма. Птичий гогот и лай многочисленных собак охраны разносится чуть ли не на весь поселок. Недели три назад соседи уже письменно жаловались в красногорскую администрацию на новоявленных сельхозпредпринимателей, но никакого ответа так и не получили. А ведь подобные объекты также подпадают под санитарные и иные нормы, которые кто-то должен проверять и контролировать.

А еще чуть дальше по этой же улице, также в обычном частном доме, расположилась гостиница-хостел. Там до сих пор снуют люди и до самого последнего дня шло заселение. Об этом рассказали соседи. Они вплоть до сегодняшнего дня с удивлением наблюдали людей и явные признаки коммерческой деятельности хостела, хотя по закону все легальные гостиницы в Подмосковье должны быть закрыты. При этом поселок переполнен людьми из Средней Азии, которые продолжают днем где-то трудиться и что-то строить.

Кроме того, недалеко от хостела кто-то устроил частную английскую школу и детский сад. Вряд ли возможно законными методами получить разрешение на переоборудование частного жилого дома под школу, то есть под социально значимый объект.

Сейчас пока нет ответа, почему не проводились проверки пожарной безопасности и санитарного состояния в сгоревшем хосписе и располагающихся рядом с ним нелегальных заведениях. Подобные вопросы еще предстоит задать следователям. Но очень сложно представить себе, что о бурной коммерческой деятельности в усадьбе не знал участковый, власти Красногорска, местные органы МЧС. Ведь все эти фирмы и фирмешки не скрывали своей деятельности, более того, они ее активно рекламировали - и в Сети, и с помощью наглядной уличной агитации.

При этом как сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах: "На данный момент установлено, что собственником никаких мер по соблюдению требований пожарной безопасности не принималось. Коттедж, в котором располагался этот хоспис, не был оборудован никакими системами противопожарной защиты, хотя на таких объектах должно быть все: и пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт пожарной охраны, и системы оповещения, дымоудаления, управления эвакуацией, и системы автоматического пожаротушения. Там не было из перечисленного ничего, как и запасного выхода".

То есть налицо нарушение всех возможных норм.

- Персонал не знал, как правильно действовать. У лежачих стариков практически не было никаких шансов. Пожарные приехали быстро, но пациенту, чтобы задохнуться, достаточно несколько вдохов. Восемь человек из персонала не могли физически эвакуировать лежачих больных, которых было около 20", - добавил источник агентства.

Вдуматься только, общая площадь произошедшего ночью пожара составила всего около 30 кв. метров. По сути это маленькая квартирка, в которой оказалось, как минимум, 9 погибших. Еще 6 пациентов находятся сейчас в больницах в очень тяжелом состоянии. Страшно предположить, что было бы, если хоспис был больше. А ведь никто не мешал хозяевам расширять свой бизнес хоть до космических масштабов. Если местные чиновники не видят до сих пор целую сеть потенциально опасных объектов в этом поселке, то одним объектом больше, одним меньше уже не играло бы никакой роли, а, следовательно, и масштаб трагедии также мог быть больше.