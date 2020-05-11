Пострадавшие при пожаре в хосписе Красногорска находятся в тяжёлом состоянии

Девять пожилых людей, пострадавших при пожаре в частном хосписе Красногорска, отправлены в местную городскую больницу N1, сообщают в администрации городского округа. Шестеро из них находятся в реанимации в очень тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

Напомним, минувшей ночью случился пожар в коттедже посёлка "Красногорская усадьба", где находился частный хоспис для пожилых людей. Девять человек погибли, ещё девять оказались в больнице. Причиной пожара стала неисправность проводки. Возбуждено уголовное дело.