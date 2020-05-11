Житель Ставрополья, бросивший гранату в соседей, был пьян

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц выехал на место взрыва гранаты в частном доме. Об этом в понедельник сообщили на сайте прокуратуры СК, которая взяла под контроль расследование этого громкого преступления..

В сообщении говорится, что Лоренц займется координацией работы правоохранительных органов, которые сейчас ведут расследование этого громкого дела.

Напомним, накануне расправой закончилось застолье в одном из домовладений в Ставропольском крае. Нетрезвый мужчина бросил в соседей и их гостей гранату. Произошло это в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа в нескольких сотнях метров от границы с Кабардино-Балкарией.

Случился инцидент поздно вечером в воскресенье. Во дворе одного из домов проходило застолье. Сосед, с которым организаторы застолья делили на двух хозяев дом, оказался недоволен шумной вечеринкой. Тогда он решил отомстить и бросил через забор взрывное устройство.

- В результате пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Пять потерпевших от госпитализации отказались, - рассказали в краевом следственном управлении СК РФ.

Между тем глава Ставрополья Владимир Владимиров подтвердил версию бытового конфликта. Неадекватный сосед так отреагировал на шумную компанию, которая отмечала день рождения. При этом, по данным губернатора, пострадали 11 человек, семеро находятся в средней степени тяжести и доставлены в медучреждения. При взрыве никто не погиб. Подозреваемый задержан.

Корреспонденту "РГ" также стало известно, что мужчина в момент инцидента был пьян. Вскоре после его поступка, он был задержан, но его не могли нормально допросить из-за состояния, в котором находился подозреваемый.

По факту случившегося возбуждено уголовное по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство").