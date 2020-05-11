Бросивший гранату в соседей житель Ставрополья был ранее судим

В городе Георгиевск Ставропольского края следователи продолжают выяснение обстоятельство по уголовному делу в отношении 67-летнего местного жителя, бросившем гранату в соседний двор.

По данным следствия, вечером 10 мая в пригородном поселке Приэтокском, который расположен в нескольких сотнях метров от границы с Кабардино-Балкарией, пьяный мужчина бросил во двор соседям гранату. Как выяснилось, пенсионер оказался недоволен шумным застольем своих соседей и, желая отомстить, метнул через забор взрывное устройство. В результате взрыва 12 человек из 19 получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Сейчас их наблюдают врачи, их жизни ничего не угрожает.

- Подозреваемого задержали и допросили. Следователи готовят в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собран характеризующий материал на задержанного мужчину. Этот 67-летний местный житель ранее был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ставропольскому краю.

На месте происшествия продолжают работать криминалисты. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя СУ СК региона Игоря Иванова.