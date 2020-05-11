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11.05.2020 21:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крымчан будут штрафовать за нарушение масочного режима

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Крымчан будут штрафовать за несоблюдение обязательного масочного режима в общественных местах, который вводится на полуострове с 12 мая. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в прямом эфире телеканала "Крым 24".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Будет такая же мера административной ответственности, как за нарушение режима самоизоляции. Вирусологи и Роспотребнадзор, которые ответственны за выработку стратегии, нам сегодня рекомендуют определенный план действий, - объяснил Аксенов введение масочного режима. - Я не могу сказать, насколько это повлияет на ситуацию, но если это поможет уменьшить количество зараженных, это будет хорошо.

По статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) суд может выписать штраф от одной до 30 тысяч рублей. Аналогичный республиканский закон предусматривает штраф от 4000 до 5000 рублей.

Медицинские и гигиенические маски и респираторы обязательно носить в общественном транспорте, в легковых такси, во всех магазинах, в аэропорту, на вокзалах и автостанциях. Главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская рекомендует надевать их и на улице, если рядом идут два и более человек. Практически во всех аптечных и продуктовых сетях Крыма маски есть продаже по цене от 25 до 55 рублей за штуку.

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