Более 1 млн семей с детьми уже подали заявки на единовременные пособия

За шесть часов работы сервиса posobie16.gosuslugi.ru число заявок на нем достигло 1 млн. Об этом сообщили в Минкомсвязи РФ.

"По данным на 22.30 мск, число заявлений достигло 1 миллиона", - передает РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

Речь идет о заявках семей с детьми в возрасте до 16 лет на единовременные пособия в размере 10 тысяч рублей. Эти средства, согласно указанию президента Владимира Путина, можно будет получить с 1 июня. Для подачи соответствующих электронных заявлений Минкомсвязь запустила во вторник, 12 мая, специальный сервис. При этом обратиться за назначением выплат граждане вправе до 1 октября.