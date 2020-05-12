Британец создал онлайн-игру, где нужно соблюдать социальную дистанцию

Британский психолог профессор Ричард Уайзман создал онлайн-игру для детей, где нужно уворачиваться от чихающих людей, обходить стороной прохожих, соблюдая необходимую дистанцию в два метра, и собирать защитные маски. В конце система подсчитывает, сколько игрок спас человек, следуя всем правилам.

"Я думаю, это первая игра, посвященная социальной дистанции и вообще COVID-19. Она вдохновляет всех избегать контакта с другими и также подчеркивает, что это действительно способно изменить положение дел", - цитирует Уайзмана BBC.

По словам профессора, всякий раз, когда он выходил на улицу в условиях строжайшего карантина, стараясь держать необходимую дистанцию от прохожих и буквально "уворачиваясь" от велосипедистов и бегунов, он ощущал себя главным героем какой-нибудь компьютерной игры. Недолго думая, он связался французским дизайнером игр Мартином Якобсом. Всего за две недели они создали онлайн-симулятор под названием "Можешь ли ты спасти мир?". В первые два дня после запуска в него сыграли около десяти тысяч человек.

"Социальные видео-игры способны менять поведение людей в реальной жизни", - уверен профессор. Он также убежден, что основной "серьезный" посыл игры о важности дистанции будет лучше усваиваться игроками просто потому, что преподносится в забавной игровой форме.