Можно ли в суде отменить принудительные неоплачиваемые отпуска

В ближайшие дни в суды может поступить большое число исков от сотрудников, которые в период нерабочих дней были принудительно отправлены в неоплачиваемые отпуска. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России провел специальный вебинар "Режим нерабочих оплачиваемых дней: Что делать работодателю?", в ходе которого были разъяснены многие спорные вопросы. Например: работодатели не имели права объявлять простой в нерабочие дни. А вот снижение премии, если она зависела от результатов работы, вполне законно.

Модератором мероприятия выступила ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института, кандидат юридических наук Татьяна Коршунова. На практике нередко работодатели, чтобы сэкономить на зарплатах, либо отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска, либо переводят на неполный рабочий день.

"Отпуск без сохранения зарплаты не может быть предоставлен без учета мнения работника, - подчеркнула Татьяна Коршунова. - Он всегда предоставляется только по письменному заявлению работника".

Однако многие работники, в ответ на призывы не поддаваться давлению и не писать заявления на неоплачиваемый отпуск, скептично замечают: мол, а что, сразу писать заявления об увольнении?

"Конечно, когда работодатель давит на работников, они пишут заявления, - рассказывает Татьяна Коршунова. - Но возникает вопрос: правомерно ли предоставление таких отпусков. Работник все-таки должен написать эти заявления добровольно. И я не могу сказать о том, как суд посмотрит на все обстоятельства, если от работника впоследствии поступит иск".

По ее мнению, количество трудовых споров по окончании нерабочих дней вырастет в разы. Тем более, что суды уже возобновляют свою работу практически в полном объеме: больше не будет деления дел на неотложные и остальные, которые в нынешнее время могут подождать. Суды будут работать с соблюдением противоэпидемиологических требований, но количество рассматриваемых ими дел значительно вырастет по сравнению с периодом временных ограничений.

"Что у нас с вами возникнет: работник пойдет в суд и начнет доказывать, что это была вынужденная мера, и я не знаю, к какому мнению, какому решению придет судья, рассматривающий конкретное дело, - говорит Татьяна Коршунова. - Как расценить, было ли добровольным желание работника месяц-два не получать заработную плату, если, например, у него, несовершеннолетние дети, неработающая жена, ипотека. Едва ли можно поверить в то, что он написал такое заявление абсолютно бескорыстно, желая помочь своему работодателю удержаться на плаву".

По мнению эксперта, судом может быть сочтено, что работник написал заявление под давлением, и соответственно неоплачиваемый отпуск будет признан незаконным.

Есть вероятность, что работник пойдет в суд, доказывать, что меня заставили. Думаю, может быть принято решение об оказании давления и мероприятия (отпуск без оплаты) признаны незаконными.

"Аналогично надо оценить и вопросы о переводе работника на неполное рабочее время", - продолжила эксперт. Для перевода сотрудников на неполный рабочий день есть только три основания. Первое: добровольное согласие самого работника. Второе: некие организационные причины. Третье: технологические причины. Как особо подчеркнула представитель Института законодательства и сравнительного правоведения, экономических причин в списке нет. Поэтому в суде работодателю придется доказывать, какие технологические или организационные причины вынудили его сократить рабочий день. Ссылки на то, что бизнес встал, упали доходы, в суде не пройдут.

Что касается добровольного ухода сотрудника на неполный день, здесь такая же ситуация, как с неоплачиваемым отпуском. Сейчас работник все подписал, потому что ситуация нестабильная, нет уверенности в завтрашнем дне, легко запугать, но дальше, когда все успокоится, человек может пойти в суд.

По поводу премий разъяснение было дано такое: порядок выплаты премий определяется локальными актами предприятия. Если внутренние правила жестко привязывают премию к результатам работы, а результатов в период нерабочих дней не было (пусть и по объективным причинам), премию можно не платить.