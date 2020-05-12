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12.05.2020 12:39
Рубрика: Власть

Около 100 тысяч человек хотят стать наблюдателями на голосовании по Конституции

Текст: Галина Мисливская

Несмотря на действующие в связи с коронавирусом ограничения, Общественная палата РФ и палаты в регионах продолжают сбор заявок от желающих принять участие в наблюдении за голосованием по поправкам в Конституцию, а также проводят обучение будущих наблюдателей.

Во вторник руководитель рабочей группы ОПРФ по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил доклад о ходе подготовки к плебисциту в условиях пандемии коронавируса.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"На данный момент система общественных палат получила порядка 100 тысяч кандидатур для назначения наблюдателями", - сказал он.

Григорьев напомнил, что законом о поправках в Конституцию на общественные палаты всех уровней возложена обязанность координировать работу наблюдателей.

23 марта ОПРФ заключила соглашение с общественными объединениями и НКО о сотрудничестве по подготовке и направлению наблюдателей на участки. 25 марта - с 12 политическими партиями. Всего же к работе по организации наблюдения присоединились порядка 1 300 федеральных и региональных общественных организаций по всей стране.

Еще до начала периода самоизоляции общественные палаты всех уровней провели более 160 очных и дистанционных мероприятий в 85 регионах страны. Затем большинство мероприятий ушло в онлайн. "В регионах в конце марта - начале апреля также были проведены разнообразные пресс-конференции, мероприятия по созданию или расширению состава профильных рабочих групп, общественных штабов, открытию горячей линии, мероприятия по информированию о начале набора наблюдателей, а также разнообразные обучающие семинары, вебинары и видеоконференции", - говорится в докладе.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По словам Максима Григорьева, сбор заявок от желающих стать наблюдателями продолжается. Причем коронавирус практически не повлиял на этот процесс, поскольку правила подачи документов изначально предусматривали дистанционные форматы - по почте и курьерской доставкой. Таким образом, общественные палаты продолжат принимать заявки. Как и планировалось, эта работа завершится за неделю до голосования.

Напомним, закон о внесении поправок в Конституцию был принят парламентом 11 марта. Обязательным условием для их вступления в силу является одобрение на общероссийском голосовании. Оно могло состояться 22 апреля, но в связи с эпидемиологической ситуацией было перенесено но на более поздний срок. Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что новая дата будет назначена с учетом развития ситуации с коронавирусом.

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