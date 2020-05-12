Число жертв пожара в хосписе Красногорска выросло до 11

Еще двое пострадавших при пожаре в хосписе подмосковного Красногорска скончались в больнице. Таким образом, число жертв выросло до 11, сообщает пресс-служба местной администрации.

Пожар, унесший жизни 9 пожилых обитателей хосписа и уложивший на больничные койки еще 9 человек, произошел накануне. Как выяснило следствие, хоспис даже не был официально зарегистрирован. Причиной пожара стала неисправность электропроводки.

В настоящий момент в больнице остаются 7 человек, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Видео: RT