СК попросит суд арестовать организатора сгоревшего в Красногорске хосписа

Следственный комитет подготовил документы для суда, с просьбой об аресте организатора хосписа в Красногорске, где при пожаре погибли пожилые люди.

Дмитрия Новикова, подозреваемого по уголовному делу о гибели стариков в подпольном хосписе СК попробует отправить в следственный изолятор.

"Следствие будeт ходатайствовать об аресте",- заявила корреспонденту РГ представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Напомним, в арендованных коттеджах в Московской области несколько лет действовал незаконный пансионат для стариков, который местные власти не замечали не один год, хотя по словам местных жителей, проживание там стариков не скрывали и это не было тайной ни для соседей, ни для руководства ТСЖ. А реклама этого заведения была размещена в интернете. На первом допросе подозреваемый заявил следователям, что понятия не имел, сколько беспомощных стариков находится в его заведении.

Частный хоспис располагался на улице Тенистой, дом 2 и дом 4 в поселке Опалиха - это микрорайон Красногорска. На момент ночного пожара в доме было больше 20 человек.