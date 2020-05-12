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12.05.2020 13:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин рассказал о строительстве метро в период пандемии коронавируса

Текст: Любовь Проценко
До конца года в столице планируется запустить 25 км линий метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход строительства станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии в районе Нагатинский затон.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Несмотря на все ограничения, строительство метро не останавливалось. За весь этот период времени запущено около 14 км метро. До конца года планируем запустить в общей сложности 25 км новых линий, - рассказал мэр. - Большая стройка, большое количество людей, большое количество техники. Останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс. И это важнейшая стройка для Москвы и для москвичей. Восточный участок Большой кольцевой линии - это около 11 км. Большую часть его прокопает 10-метровый щит.

Маски и перчатки появились в продаже на всех станциях метро

Он добавил, что 5 мая от "Кленового бульвара" тоннелепроходческий комплекс "Победа" начал проходку двухпутного перегонного тоннеля в сторону станции "Каширская".

- Этот щит с символическим названием изготовлен в Китае российскими и китайскими инженерами и доставлен северным морским путем сначала в Санкт-Петербург, а затем в Москву, - рассказал глава города.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня в Москве возобновилось строительство и всех других объектов. При условии, что руководители строек создадут необходимые условия для обязательного соблюдения санитарных норм и правил.

Напомню, в настоящее время в Москве строят метро 13,6 тысячи человек. У каждого из них измеряют температуру тела как при входе на объект, так и в течение рабочего дня. Работников с повышенной температурой и признаками ОРВИ сразу же отстраняют от работы.

Фото: ТАСС
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Все работники обеспечены одноразовыми масками и средствами для обработки рук. В помещениях проводится обеззараживание воздуха с помощью УФ-облучателя, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

Строительство восточного участка БКЛ метро с четырьмя станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики" началось в 2017 году. Общая длина участка - 11,4 км. Поезда будут ходить в одном большом тоннеле диаметром 10 метров по двум путям в обе стороны.

Сейчас идет проходка 1,45 км двухпутного перегонного тоннеля от станции "Кленовый бульвар" в сторону станции "Каширская" - до площадки №2, где большой тоннель состыкуют с двумя традиционными однопутными тоннелями диаметром 6 м. Завершить проходку планируется в октябре текущего года.

Проектировщики станции "Кленовый бульвар" в работе над ее проектом учли непосредственную близость к музею-заповеднику "Коломенское", на территории которого находится храм Вознесения - один из трех московских памятников, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они постарались свести к минимуму влияние подземки на территорию заповедника. С этой целью трассировку линии выбрали так, что станция "Кленовый бульвар" оказалась за пределами парка, а тоннели прошли под той частью, где нет объектов исторического наследия.

Завершить строительство станции "Кленовый бульвар" и восточного участка Большой кольцевой линии от "Каширской" до "Нижегородской" планируется до конца 2022 года. Ожидается, что открытие станций улучшит транспортное обслуживание жителей районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский, Лефортово с населением более 450 тысяч человек. Они будут тратить на поездки по городу каждый раз меньше на 10-15 минут.

Всего с 2011 года столичные власти с ОАО "РЖД" ввели в эксплуатацию 301,4 км линий, 145 станций, три дополнительных вестибюля метрополитена, МЦК и МЦД, а также 10 электродепо.

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