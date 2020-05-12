В апреле сократилось число ДТП и количество погибших на дорогах

Ожидаемо, что в связи с режимом самоизоляции сократится количество машин, а также и аварий. Это и произошло по итогам апреля. Статистика ГИБДД говорит, что такого снижения количества еще не бывало.

Почти в два раза - на 43,4 процента - снизилось число аварий и составило 6250 ДТП. Почти на четверть - на 23,3 процента - количество погибших в них людей. Всего на дорогах в апреле погибло 768 человек. Примечательно, что количество нарушителей, не смотря на сокращение количества транспорта, продолжило расти. И этому есть свое объяснение. Но обо всем по порядку.

Количество аварий сократилось практически во всех регионах, кроме Республики Алтай и Чукотского автономного округа. Хотя Чукотка - не показатель. Там произошло одно ДТП, прирост составил 100 процентов. Ведь в апреле прошлого года там не было ни одной аварии с пострадавшими.

В целом по России количество погибших в авариях снизилось. Казалось бы на рекорд шла Чечня, где смертность в ДТП сократилась на 100 процентов, но это как и с Чукоткой. В апреле 2019 года там погиб один человек, а в этом апреле ни одного. Скорее рекордсменом можно назвать Московскую область, где количество погибших на дорогах сократилось на 45,6 процентов. Всего в Подмосковье погибло 37 человек. Это на 31 человек меньше, чем в апреле прошлого года.

Однако в некоторых регионах, несмотря на снижение количества аварий, наблюдается рост количества погибших. Рекордсменом стала республика Дагестан. На ее дорогах погибло 29 человек, что на 163,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ленинградской области количество погибших увеличилось на 23,1 процента и составило 16 человек. На дорогах Москвы погиб 21 человек, что на 19 процентов больше, чем в апреле прошлого года.

В этих регионах тяжесть последствий увеличилась. И объясняется это тем, что машин стало меньше, а скорости выше. Свободные дороги сыграли злую шутку с водителями - они стали менее внимательны. Ведь количество опасных объектов значительно сократилось.

Также свободные дороги стали виновниками того, что количество нарушителей выросло. Всего в апреле выявлено 12 миллионов нарушителей правил дорожного движения. И это больше, чем в апреле прошлого года да и в марте этого. Правда, выросло количество нарушений, выявленных комплексами фотовидеофиксации. Как пояснили в Госавтоинспекции, связано это с увеличением количества таких комплексов на дорогах.

А количество нарушителей, которых инспекторы останавливали на дорогах в ручном режиме, снизилось. Это объясняется тем, что инспекторы в большей массе своей выполняли другие задачи, связанные с режимом самоизоляции.

Удивительно, количество транспорта на дорогах сократилось. Только в Москве в сутки проезжает почти в два раза меньше автомобилей. А количество штрафов растет. Впрочем, объясняется это снова свободными дорогами. Скорости увеличились, водителям стоило бы быть внимательнее к скоростному режиму, но как не разогнаться на пустой магистрали? Отсюда и рост штрафов, и увеличение тяжести последствий.