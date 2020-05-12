КС признал за родителями детей-инвалидов право на доплату к пенсии

Новости

Трамп "потерял вкус" к торговой сделке с Китаем 09:15
Спасатели и волонтеры нашли потерявшуюся в лесу ТиНАО пару 09:09
Врач рассказала, как спасти здоровье глаз во время самоизоляции 09:00
Чем заслуженно гордится автопром Беларуси 09:00
Тест на антитела к COVID-19 можно сделать в сети лабораторий "Хеликс" 08:55
В США сенаторы одобрили помощь экономике на триллионы долларов 08:48
Россия в три раза снизила вложения в гособлигации США 08:35
В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы и орехи 08:16
В онкодиспансере Забайкалья ввели карантин из-за коронавируса 08:11
СМИ: Вашингтон возобновит финансирование ВОЗ 07:55
В Приморье за сутки коронавирус диагностировали еще у 87 человек 07:40
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса 07:21
Мясников развеял слухи о заниженной смертности от COVID-19 в России 06:20
Пушков напомнил послу США в Польше про Карибский кризис 06:07
Китай ответит на угрозы США нарушить работу компании Huawei 05:30
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака 05:10
Конгрессменам в США разрешили голосовать удаленно 05:02
Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США 04:15
В Сеуле арестован россиянин за покушение на убийство соотечественника 04:05
В Приморье открыли навигацию маломерных судов 03:54
В США у детей обнаружен синдром, предположительно связанный с COVID-19 03:15
Правительство Бразилии покинул второй за месяц министр здравоохранения 03:02
Греция откроет пляжи, но с ограничениями и штрафами 02:41
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 02:15
В Нидерландах хозяин заразил коронавирусом собаку 02:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
16.05.2020 09:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

КС признал за родителями детей-инвалидов право на доплату к пенсии

Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Неделя № 101(8155)
Конституционный суд РФ признал за пожилыми родителями совершеннолетних детей, имеющих инвалидность с детства, право на доплату к пенсии. Иными словами, матерей детей-инвалидов нельзя лишать повышенных выплат к пенсии и обязывать их доказывать факт нахождения ребенка на их иждивении.
Фото: Фото из семейного архива Ароновых Фото: Фото из семейного архива Ароновых
Фото: Фото из семейного архива Ароновых

Я встретилась в онлайн-формате с жительницей Новосибирска Екатериной Ароновой, которая воспитывает троих сыновей с ДЦП, и узнала, что она думает о решении главного суда страны. Поможет ли это ей?

Фото: Таисия Воронцова/ТАСС
За оформлением пенсии могут разрешить обращаться через соцсети

- Знаешь, я всегда считала взрослых инвалидов самой незащищенной, мало кому интересной и якобы бесперспективной социальной категорией. Моим тройняшкам исполнилось пятнадцать, и я, представляешь, пожалуй, впервые задумалась о себе и о таких же родителях с такими детьми. Мы, к сожалению, не молодеем, не становимся сильнее, здоровее, выносливее. А дети становятся взрослыми, но внимание и забота им требуются не меньше, чем в детстве. И, кроме нас, родителей, они никому не нужны. Поэтому решение КС, о котором я прочитала в "РГ", оказалось очень кстати, - размышляет Екатерина. - Насколько я поняла, КС выявил несоответствие статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" действующей Конституции РФ. Это значит, что пенсионеры, имеющие на иждивении взрослого ребенка на инвалидности, теперь смогут рассчитывать на доплату к пенсии. К счастью, для России такая семья, как наша, в которой бы воспитывалось трое детей с тяжелыми формами ДЦП, уникальна, но семей с детьми-инвалидами, к сожалению, очень много. Поэтому ситуация, когда умирает кормилец и мама остается одна с ребенком-инвалидом, весьма распространена. Понятно, что здесь речь не идет о большой денежной помощи. Но это та стабильная гарантированная доплата, которая нам всем очень важна.

Фото: iStock
За месяц около 140 тысяч россиян оформили инвалидность заочно

Катерина хорошо знает, о чем говорит. Пять лет назад она потеряла мужа - единственного кормильца семьи. Тогда вдова задалась вопросом: почему дети, которые получают пенсию по инвалидности, не могут иметь вторую пенсию, которая так и называется - "по потере кормильца"?

- Я обращалась в Пенсионный фонд РФ, но мы все время получали однотипные отписки. По закону две пенсии в одни руки не положены. И вот меня так вдохновила нынешняя ситуация, что я вновь решила заняться этим вопросом: обратилась в юридическую фирму за консультацией и с просьбой изучить этот вопрос.

- Как переносите изоляцию?

- Из плюсов - это дистанционное обучение, мальчишки освоили разные учебные платформы. Я же наконец воплотила в жизнь проект. Это семейный сайт - aronovy.ru. Туда загружена информация - все, что было написано и снято про детей мной самой и СМИ. Есть там и публикации из "РГ".

Власть Право Финансовое право Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил больше тестировать на коронавирус
Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США
МИД назвал блокировку Киевом российских сайтов актом прямой цензуры
Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Озвучены детали провокации в ходе онлайн-акции "Бессмертный полк"
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве