КС признал за родителями детей-инвалидов право на доплату к пенсии

Я встретилась в онлайн-формате с жительницей Новосибирска Екатериной Ароновой, которая воспитывает троих сыновей с ДЦП, и узнала, что она думает о решении главного суда страны. Поможет ли это ей?

- Знаешь, я всегда считала взрослых инвалидов самой незащищенной, мало кому интересной и якобы бесперспективной социальной категорией. Моим тройняшкам исполнилось пятнадцать, и я, представляешь, пожалуй, впервые задумалась о себе и о таких же родителях с такими детьми. Мы, к сожалению, не молодеем, не становимся сильнее, здоровее, выносливее. А дети становятся взрослыми, но внимание и забота им требуются не меньше, чем в детстве. И, кроме нас, родителей, они никому не нужны. Поэтому решение КС, о котором я прочитала в "РГ", оказалось очень кстати, - размышляет Екатерина. - Насколько я поняла, КС выявил несоответствие статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" действующей Конституции РФ. Это значит, что пенсионеры, имеющие на иждивении взрослого ребенка на инвалидности, теперь смогут рассчитывать на доплату к пенсии. К счастью, для России такая семья, как наша, в которой бы воспитывалось трое детей с тяжелыми формами ДЦП, уникальна, но семей с детьми-инвалидами, к сожалению, очень много. Поэтому ситуация, когда умирает кормилец и мама остается одна с ребенком-инвалидом, весьма распространена. Понятно, что здесь речь не идет о большой денежной помощи. Но это та стабильная гарантированная доплата, которая нам всем очень важна.

Катерина хорошо знает, о чем говорит. Пять лет назад она потеряла мужа - единственного кормильца семьи. Тогда вдова задалась вопросом: почему дети, которые получают пенсию по инвалидности, не могут иметь вторую пенсию, которая так и называется - "по потере кормильца"?

- Я обращалась в Пенсионный фонд РФ, но мы все время получали однотипные отписки. По закону две пенсии в одни руки не положены. И вот меня так вдохновила нынешняя ситуация, что я вновь решила заняться этим вопросом: обратилась в юридическую фирму за консультацией и с просьбой изучить этот вопрос.

- Как переносите изоляцию?

- Из плюсов - это дистанционное обучение, мальчишки освоили разные учебные платформы. Я же наконец воплотила в жизнь проект. Это семейный сайт - aronovy.ru. Туда загружена информация - все, что было написано и снято про детей мной самой и СМИ. Есть там и публикации из "РГ".