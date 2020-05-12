В Петербурге из загоревшейся больницы эвакуировали 150 пациентов и врачей

150 человек вывели спасатели из больницы Святого Георгия, где произошел пожар, об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Эвакуированы были пациенты, а также медработники.

В ведомстве подтвердили: при пожаре есть жертвы, их число уточняется, ранее появилась информация, что скончалось пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Сейчас пожар локализован, но не потушен. Площадь возгорания составляет 10 квадратных метров.

Больница Святого Георгия - одно из крупнейших медучреждений города, одновременно стационар может принимать 579 пациентов. В отделении реанимации больницы всего есть 36 коек.

Сейчас больница Святого Георгия перепрофилирована под лечение пациентов с COVID-19.