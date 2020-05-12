В Петербурге проверят все стационары после пожара в больнице

В Петербурге пройдут проверки противопожарной безопасности во всех больницах. Соответствующее решение приняли городские власти после пожара в больнице Святого Георгия, где погибли пять человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, в ходе проверок будут проверятся состояния систем противопожарной безопасности, готовность путей эвакуации тяжелых больных, а также исправность медицинского оборудования.

Последний пункт принципиальный - дело в том, что по предварительной информации, причиной пожара в больнице Святого Георгия, стало возгорание аппарата ИВЛ.

Больница Святого Георгия перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Городские власти говорят, что жертв могло бы быть больше, если бы не героизм медработников. Когда началось возгорание, они стали выкатывать из палат лежачих больных.

Сейчас на месте работают следователи. Фактически они находятся в "красной зоне". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя СК по Санкт-Петербургу Александра Клауса, сотрудники следственной группы снабжены всеми необходимыми средствами защиты.