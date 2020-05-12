Власти Кубани начали снимать ограничения на работу предприятий

Сегодня на совещании регионального штаба глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о том, как будет возобновляться работа предприятий края.

"Отрасли экономики должны возвращаться к работе, это продиктовано жизнью", - заявил Кондратьев.

С сегодняшнего дня в регионе разрешена работа всех предприятий сельскохозяйственного сектора, промышленности и связи. С 23 мая открываются все предприятия строительного комплекса и смежные с ним, автосалоны, магазины строительных материалов и магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, организации, предоставляющие бытовые услуги, и муниципальный общественный транспорт. Как сообщала "РГ", с 1 июня возобновляется деятельность предприятий санаторно-курортного комплекса, имеющих медицинскую лицензию.

Как отметил Кондратьев, карантин с 23 мая внутри муниципалитетов действовать не будет, но он сохраняется на межмуниципальном уровне. То есть для передвижения между городами и районами по-прежнему будет нужен "красный" пропуск, сохраняются транзитные пропуска. Въезжающих в регион также будут отправлять на обсервацию. Те, кто с 1 июня поедут в санатории, должны иметь санаторно-курортную путевку для проезда к здравнице.

Руководители строительных компаний, возобновляющие с 23 мая работу, должны подать в муниципалитеты списки для получения "красных" пропусков, чтобы доставлять своих сотрудников на межмуниципальные строительные площадки.

Масочный режим на Кубани также сохраняется. Парки в крае по-прежнему остаются закрытыми для посещений. Проведение массовых мероприятии запрещается.