Новости

Супергерои и злодеи отдали свои маски врачам для борьбы с коронавирусом 13:55
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области 13:53
Под Калининградом силовики задержали 29 "черных копателей" 13:42
28-летний певец и актер Влад Соколовский заразился коронавирусом 13:40
В Калининградской области режим самоизоляции сохранили для пожилых 13:39
Не стало писателя и общественного деятеля Константина Крылова 13:38
Мэра Инты заподозрили в получении особо крупной взятки 13:34
Сгоревшие в Петербурге и Москве аппараты ИВЛ были сделаны на одном заводе 13:32
Пожарные и спасатели Москвы в праздники спасли шесть человек 13:32
Собрания в многоквартирных домах можно будет проводить по интернету 13:30
Власти Кубани начали снимать ограничения на работу предприятий 13:28
Волгоградский облздрав опроверг данные о работающих в наволочках врачах 13:25
В Сочи на одной улице сгорели четыре автомобиля 13:24
Братья Руссо объявили о запуске нового онлайн-шоу в Instagram 13:22
Британец создал онлайн-игру, где нужно соблюдать социальную дистанцию 13:20
Новый клип Little Big собрал более 18 миллионов просмотров 13:12
Самая пожилая испанка вылечилась от коронавируса 13:10
Хоккеист СКА Лехтеря перешел в "Спартак" 13:08
В Элисте сбежавший пациент с COVID-19 попал на операционный стол 13:03
Белгородец выиграл в лотерею 1,4 миллиона рублей 13:03
В Брянске сообщили о семи новых жертвах COVID-19 13:02
Заразиться на здоровье: Чем опасны "коронавирусные вечеринки" 13:02
Песков напомнил позицию Путина по голосованию по поправкам к Конституции 12:57
Дума продлила эксперимент по голосованию на цифровых участках 12:55
В Беларуси перенесли премьеру спектакля "En souvenir de Шагал" 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
12.05.2020 13:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Кубани начали снимать ограничения на работу предприятий

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Сегодня на совещании регионального штаба глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о том, как будет возобновляться работа предприятий края.

"Отрасли экономики должны возвращаться к работе, это продиктовано жизнью", - заявил Кондратьев.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани COVID-19 за сутки выявлен у трех годовалых детей

С сегодняшнего дня в регионе разрешена работа всех предприятий сельскохозяйственного сектора, промышленности и связи. С 23 мая открываются все предприятия строительного комплекса и смежные с ним, автосалоны, магазины строительных материалов и магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, организации, предоставляющие бытовые услуги, и муниципальный общественный транспорт. Как сообщала "РГ", с 1 июня возобновляется деятельность предприятий санаторно-курортного комплекса, имеющих медицинскую лицензию.

Как отметил Кондратьев, карантин с 23 мая внутри муниципалитетов действовать не будет, но он сохраняется на межмуниципальном уровне. То есть для передвижения между городами и районами по-прежнему будет нужен "красный" пропуск, сохраняются транзитные пропуска. Въезжающих в регион также будут отправлять на обсервацию. Те, кто с 1 июня поедут в санатории, должны иметь санаторно-курортную путевку для проезда к здравнице.

Руководители строительных компаний, возобновляющие с 23 мая работу, должны подать в муниципалитеты списки для получения "красных" пропусков, чтобы доставлять своих сотрудников на межмуниципальные строительные площадки.

Масочный режим на Кубани также сохраняется. Парки в крае по-прежнему остаются закрытыми для посещений. Проведение массовых мероприятии запрещается.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков напомнил позицию Путина по голосованию по поправкам к Конституции
В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за хамство
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19
Москвичей без масок в транспорте 12 мая будут только предупреждать
Эксперты прокомментировали поправки в закон "О полиции"
ВС РФ разъяснил, как применять законодательство в период пандемии