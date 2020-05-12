Распоряжение губернатора Рязанской области от 10 мая 2020 года № 151-рг

1. Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор:";

2) пункт 2 признать утратившим силу;

3) в пункте 3 слова "по 11 мая 2020 года" заменить словами "до особого распоряжения";

4) в пункте 6 слова "С 30 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами

"С 30 марта 2020 года и до особого распоряжения";

5) в пункте 8:

в абзаце первом слова "С 28 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "С 28 марта 2020 года и до особого распоряжения";

в подпункте 1:

- абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"объектов, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом (в том числе на экспорт) без очного присутствия покупателя на территории торгового объекта, на вынос, без зала обслуживания;";

- дополнить абзацами следующего содержания:

"- объектов розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

"- объектов розничной торговли с использованием торговых (вендинговых) автоматов;";

в подпункте 5 слова "и на которые не распространяются нормы права о нерабочих днях" исключить;

в подпункте 8 слово "скверы," исключить;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) работу парикмахерских и салонов красоты, за исключением предоставления парикмахерских услуг.";

6) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

"8.1. С 12 мая 2020 года и до особого распоряжения организации, иные работодатели, чья деятельность осуществляется при введенном режиме повышенной готовности, реализуют товары, осуществляют работы, предоставляют услуги исключительно дистанционным способом, без очного присутствия граждан, за исключением:

организаций, иных работодателей, чья деятельность осуществляется при введенном режиме повышенной готовности, указанных в приложении № 5 к настоящему распоряжению;

организаций, иных работодателей, чья деятельность осуществляется при введенном режиме повышенной готовности и оказывающих услуги, указанные в пункте 11 настоящего распоряжения;

услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и государственных учреждений Рязанской области с учетом особенностей, установленных подпунктом 9 пункта 8 настоящего распоряжения;

услуг, оказываемых ГБУ РО "МФЦ Рязанской области".";

7) абзац четвертый подпункта 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15), от 20 апреля 2020 г. по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24), для предприятий агропромышленного комплекса - рекомендаций по организации работы предприятий агропромышленного комплекса при сохранении рисков распространения COVID-19 от 20 апреля 2020 г. (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7374-2020-32), для предприятий общественного питания и торговли - рекомендации по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 21.04.2020 (письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24), для предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, ателье, прачечных и химчисток, салонов красоты и парикмахерских, магазинов непродовольственных товаров - рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19 от 21 апреля 2020 г. (письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24) (далее - рекомендации Роспотребнадзора), при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность;";

8) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"не допускать нахождение в зале (помещении) обслуживания клиентов без средств защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их замещающие).";

9) пункт 10.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить на входе в торговые залы площадью более 1000 квадратных метров продажу средств защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их замещающие).";

10) в пункте 11:

в абзаце первом слова "С 5 апреля по 11 мая 2020 года" заменить словами "С 5 апреля 2020 года и до особого распоряжения";

в абзаце десятом слово "парикмахерские" исключить;

11) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"воздержаться от посещения ярмарок.";

12) в абзаце втором пункта 15 слова "с 17 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения";

13) в пункте 17:

в абзаце втором слова "с 17 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения";

в абзаце восьмом слова "с 31 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 31 марта 2020 года и до особого распоряжения";

14) в пункте 20:

в абзаце втором слова "с 24 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 24 марта 2020 года и до особого распоряжения";

абзац третий признать утратившим силу;

15) в пунктах 23, 24 слова "с 17 марта по 11 мая 2020" заменить словами "с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения";

16) в пункте 26:

в абзаце втором слова "с 21 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения";

в абзацах третьем, четвертом слова "с 30 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 30 марта 2020 года и до особого распоряжения";

абзац седьмой дополнить словами "и средствами индивидуальной защиты органов дыхания";

17) пункты 32.1, 32.2 признать утратившими силу;

18) абзац третий подпункта 3 пункта 34 изложить в следующей редакции:

"следования к месту (от места) работы в организации, иным работодателям, чья деятельность осуществляется при введенном режиме повышенной готовности, а также осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Рязанской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности вышеуказанных организаций (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);";

19) в абзаце четвертом пункта 36 слова "с 28 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 28 марта 2020 года и до особого распоряжения";

20) пункт 45 изложить в следующей редакции:

"45. Рекомендовать организаторам ярмарок на территории Рязанской области независимо от формы собственности прекратить работу ярмарок до особого распоряжения.";

21) пункт 2 приложения № 4 изложить в следующей редакции:

"2) рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15), от 20 апреля 2020 г. по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24), для предприятий агропромышленного комплекса - рекомендаций по организации работы предприятий агропромышленного комплекса при сохранении рисков распространения COVID-19 от 20 апреля 2020 г. (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7374-2020-32), для предприятий общественного питания и торговли - рекомендации по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 21.04.2020 (письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24), для предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, ателье, прачечных и химчисток, салонов красоты и парикмахерских, магазинов непродовольственных товаров - рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19 от 21 апреля 2020 г. (письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24), при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность;";

22) дополнить приложением № 5 согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 12 мая 2020 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов





Приложение к распоряжению Губернатора Рязанской области от 10.05.2020 № 151-рг





"Приложение № 5 к распоряжению Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг

Перечень организаций, иных работодателей, чья деятельность осуществляется при введенном режиме повышенной готовности

1. Непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса.

2. Медицинские и аптечные организации.

3. Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

4. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения.

5. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

6. Организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

7. Системообразующие организации.

8. Организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.

9. Организации, осуществляющие:

- деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства;

- строительство;

- добычу полезных ископаемых;

- транспортировку и хранение;

- деятельность в обрабатывающих производствах, включая производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров первой необходимости, в том числе выпускающие оборудование, материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства;

- ремонт сельскохозяйственных машин;

- торговлю оптовую и розничную автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, в том числе мойку автотранспортных средств;

- ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования;

- обслуживание зданий, территорий;

- страхование;

- социальное обеспечение;

- ветеринарную деятельность;

- общественное питание с обслуживанием на вынос;

- торговую деятельность с использованием торговых (вендинговых) автоматов;

- деятельность в области информации и связи;

- поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период с

12 мая 2020 года и до особого распоряжения для обеспечения функционирования организаций, иных работодателей, определенных настоящим Перечнем.

10. Организации, являющиеся:

- дочерними и зависимыми хозяйственными обществами системообразующих организаций российской экономики, определенных протоколом Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 03.03.2020 № 3;

- головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу, а также исполнителями, участвующими в поставках продукции по государственному оборонному заказу;

- организациями оборонно-промышленного комплекса, включенными в сводный реестр;

- градообразующими организациями монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Рязанской области.

11. Адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность.

12. Нотариусы, а также лица, обеспечивающие их деятельность.

13. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в части реализации мер финансовой, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства).

14. Организации, входящие в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности (в части реализации мер финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности).

15. Государственные (муниципальные) учреждения, осуществляющие оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления Рязанской области.

16. Рязанский областной фонд социальной поддержки населения.

17. Союз "Рязанская торгово-промышленная палата" (в части выдачи сертификатов происхождения товаров, свидетельств об обстоятельствах непреодолимой силы).

18. Организации, осуществляющие подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин.

19. Организации, осуществляющие предоставление персональных услуг парикмахерскими и салонами красоты (в части предоставления парикмахерских услуг).

20. Организации, осуществляющие стирку и химическую чистку текстильных изделий, ремонт обуви.

21. Иные организации, в части деятельности лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.".







