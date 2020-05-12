Распоряжение губернатора Рязанской области от 10 мая 2020 года № 151-рг

1. Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг) следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор:";
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) в пункте 3 слова "по 11 мая 2020 года" заменить словами "до особого распоряжения";
4) в пункте 6 слова "С 30 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами
"С 30 марта 2020 года и до особого распоряжения";
5) в пункте 8:
в абзаце первом слова "С 28 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "С 28 марта 2020 года и до особого распоряжения";
в подпункте 1:
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"объектов, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом (в том числе на экспорт) без очного присутствия покупателя на территории торгового объекта, на вынос, без зала обслуживания;";
- дополнить абзацами следующего содержания:
"- объектов розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
"- объектов розничной торговли с использованием торговых (вендинговых) автоматов;";
в подпункте 5 слова "и на которые не распространяются нормы права о нерабочих днях" исключить;
в подпункте 8 слово "скверы," исключить;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) работу парикмахерских и салонов красоты, за исключением предоставления парикмахерских услуг.";
6) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. С 12 мая 2020 года и до особого распоряжения организации, иные работодатели, чья деятельность осуществляется при введенном режиме повышенной готовности, реализуют товары, осуществляют работы, предоставляют услуги исключительно дистанционным способом, без очного присутствия граждан, за исключением:
организаций, иных работодателей, чья деятельность осуществляется при введенном режиме повышенной готовности, указанных в приложении № 5 к настоящему распоряжению;
организаций, иных работодателей, чья деятельность осуществляется при введенном режиме повышенной готовности и оказывающих услуги, указанные в пункте 11 настоящего распоряжения;
услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и государственных учреждений Рязанской области с учетом особенностей, установленных подпунктом 9 пункта 8 настоящего распоряжения;
услуг, оказываемых ГБУ РО "МФЦ Рязанской области".";
7) абзац четвертый подпункта 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
"соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15), от 20 апреля 2020 г. по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24), для предприятий агропромышленного комплекса - рекомендаций по организации работы предприятий агропромышленного комплекса при сохранении рисков распространения COVID-19 от 20 апреля 2020 г. (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7374-2020-32), для предприятий общественного питания и торговли - рекомендации по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 21.04.2020 (письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24), для предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, ателье, прачечных и химчисток, салонов красоты и парикмахерских, магазинов непродовольственных товаров - рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19 от 21 апреля 2020 г. (письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24) (далее - рекомендации Роспотребнадзора), при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность;";
8) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"не допускать нахождение в зале (помещении) обслуживания клиентов без средств защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их замещающие).";
9) пункт 10.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечить на входе в торговые залы площадью более 1000 квадратных метров продажу средств защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их замещающие).";
10) в пункте 11:
в абзаце первом слова "С 5 апреля по 11 мая 2020 года" заменить словами "С 5 апреля 2020 года и до особого распоряжения";
в абзаце десятом слово "парикмахерские" исключить;
11) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
"воздержаться от посещения ярмарок.";
12) в абзаце втором пункта 15 слова "с 17 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения";
13) в пункте 17:
в абзаце втором слова "с 17 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения";
в абзаце восьмом слова "с 31 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 31 марта 2020 года и до особого распоряжения";
14) в пункте 20:
в абзаце втором слова "с 24 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 24 марта 2020 года и до особого распоряжения";
абзац третий признать утратившим силу;
15) в пунктах 23, 24 слова "с 17 марта по 11 мая 2020" заменить словами "с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения";
16) в пункте 26:
в абзаце втором слова "с 21 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения";
в абзацах третьем, четвертом слова "с 30 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 30 марта 2020 года и до особого распоряжения";
абзац седьмой дополнить словами "и средствами индивидуальной защиты органов дыхания";
17) пункты 32.1, 32.2 признать утратившими силу;
18) абзац третий подпункта 3 пункта 34 изложить в следующей редакции:
"следования к месту (от места) работы в организации, иным работодателям, чья деятельность осуществляется при введенном режиме повышенной готовности, а также осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Рязанской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности вышеуказанных организаций (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);";
19) в абзаце четвертом пункта 36 слова "с 28 марта по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 28 марта 2020 года и до особого распоряжения";
20) пункт 45 изложить в следующей редакции:
"45. Рекомендовать организаторам ярмарок на территории Рязанской области независимо от формы собственности прекратить работу ярмарок до особого распоряжения.";
21) пункт 2 приложения № 4 изложить в следующей редакции:
"2) рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15), от 20 апреля 2020 г. по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24), для предприятий агропромышленного комплекса - рекомендаций по организации работы предприятий агропромышленного комплекса при сохранении рисков распространения COVID-19 от 20 апреля 2020 г. (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7374-2020-32), для предприятий общественного питания и торговли - рекомендации по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 21.04.2020 (письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24), для предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, ателье, прачечных и химчисток, салонов красоты и парикмахерских, магазинов непродовольственных товаров - рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19 от 21 апреля 2020 г. (письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24), при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность;";
22) дополнить приложением № 5 согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 12 мая 2020 года.
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
Приложение к распоряжению Губернатора Рязанской области от 10.05.2020 № 151-рг
"Приложение № 5 к распоряжению Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг
Перечень организаций, иных работодателей, чья деятельность осуществляется при введенном режиме повышенной готовности
1. Непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса.
2. Медицинские и аптечные организации.
3. Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.
4. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения.
5. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
6. Организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).
7. Системообразующие организации.
8. Организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.
9. Организации, осуществляющие:
- деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства;
- строительство;
- добычу полезных ископаемых;
- транспортировку и хранение;
- деятельность в обрабатывающих производствах, включая производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров первой необходимости, в том числе выпускающие оборудование, материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства;
- ремонт сельскохозяйственных машин;
- торговлю оптовую и розничную автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, в том числе мойку автотранспортных средств;
- ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования;
- обслуживание зданий, территорий;
- страхование;
- социальное обеспечение;
- ветеринарную деятельность;
- общественное питание с обслуживанием на вынос;
- торговую деятельность с использованием торговых (вендинговых) автоматов;
- деятельность в области информации и связи;
- поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период с
12 мая 2020 года и до особого распоряжения для обеспечения функционирования организаций, иных работодателей, определенных настоящим Перечнем.
10. Организации, являющиеся:
- дочерними и зависимыми хозяйственными обществами системообразующих организаций российской экономики, определенных протоколом Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 03.03.2020 № 3;
- головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу, а также исполнителями, участвующими в поставках продукции по государственному оборонному заказу;
- организациями оборонно-промышленного комплекса, включенными в сводный реестр;
- градообразующими организациями монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Рязанской области.
11. Адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность.
12. Нотариусы, а также лица, обеспечивающие их деятельность.
13. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в части реализации мер финансовой, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства).
14. Организации, входящие в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности (в части реализации мер финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности).
15. Государственные (муниципальные) учреждения, осуществляющие оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления Рязанской области.
16. Рязанский областной фонд социальной поддержки населения.
17. Союз "Рязанская торгово-промышленная палата" (в части выдачи сертификатов происхождения товаров, свидетельств об обстоятельствах непреодолимой силы).
18. Организации, осуществляющие подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин.
19. Организации, осуществляющие предоставление персональных услуг парикмахерскими и салонами красоты (в части предоставления парикмахерских услуг).
20. Организации, осуществляющие стирку и химическую чистку текстильных изделий, ремонт обуви.
21. Иные организации, в части деятельности лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.".
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