Указ губернатора Смоленской области от 12 мая 2020 года № 59 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56) изменения, изложив преамбулу и текст в следующей редакции:

"В соответствии с пунктами 6 и 10 статьи 41 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 "О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 года", поручения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020, на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 12.05.2020 № 07-6196, в связи с угрозой распространения на территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19), а также природных пожаров постановляю:

1. Ввести на территории Смоленской области режим повышенной готовности.

2. Границы территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации, определить в пределах границ Смоленской области.

3. Временно приостановить (ограничить) на территории Смоленской области:

3.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

3.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Разрешается посещение гражданами кинотеатров (кинозалов) при условии исполнения организациями сферы услуг рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

3.3. По 01.06.2020 включительно деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по виду экономической деятельности, включенному в класс 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, а также доставки заказов.

3.4. По 01.06.2020 включительно бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.5. По 01.06.2020 включительно деятельность по обработке твердых коммунальных отходов. При этом складирование твердых коммунальных отходов осуществляется на площадках временного накопления твердых коммунальных отходов в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

4. Разрешить работу объектов розничной торговли при соблюдении следующих требований к санитарно-эпидемиологическому режиму их деятельности:

4.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.

4.2. Проведение противоэпидемических мероприятий:

- работа всего персонала с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

- организация условий для обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;

- влажная уборка производственных помещений, оборудования, поверхностей, санузлов каждые 3-4 часа с использованием дезинфицирующих средств;

- проветривание (при наличии возможности);

- обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп;

- социальная дистанция с организацией соответствующей разметки.

5. Гражданам, проживающим на территории Смоленской области, посещавшим государства, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), а также гражданам, не зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области, прибывшим на территорию Смоленской области для временного (постоянного) проживания или временного нахождения из других субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции (COVID-19):

5.1. Обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области.

5.2. Сообщить по телефону "горячей линии" (8 (4812) 27-10-95) о своем возвращении (прибытии) в Смоленскую область, месте, датах пребывания в указанных государствах или в указанных субъектах Российской Федерации, контактную информацию.

5.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (месту нахождения) без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.

6. Лицам, совместно проживающим с гражданами, указанными в пункте 5 настоящего Указа:

6.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) граждан, указанных в пункте 5 настоящего Указа, на территорию Смоленской области.

6.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.

7. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Смоленской области:

7.1. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

7.2. Оказывать работникам содействие в соблюдении режима самоизоляции на дому.

7.3. Обеспечить регулярное снабжение работников средствами индивидуальной защиты и проведение дезинфекции помещений.

7.4. Не допускать на рабочее место и территорию организации работников из числа граждан, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Указа.

8. Грузополучателям на территории Смоленской области, привлекающим для автомобильных грузоперевозок иностранного перевозчика, принимать поступающие в их адрес грузы (товары) в порядке, исключающем риски распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно:

8.1. Организовать прием груза после прохождения процедур таможенного, пограничного и иного вида государственного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации в порядке, минимизирующем количество контактов водителя транспортного средства с иными лицами и время его нахождения на территории Российской Федерации.

8.2. Обеспечить оперативное убытие водителя транспортного средства с территории Российской Федерации.

8.3. В исключительных случаях при необходимости нахождения водителя транспортного средства на территории Смоленской области обеспечить ему условия для нахождения в режиме самоизоляции, исключающем его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения и жилых помещениях совместно с иными гражданами.

9. Организациям и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, осуществляющим деятельность в сфере международных автомобильных грузоперевозок, и грузополучателям на территории Смоленской области в целях исключения рисков распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19):

9.1. Организовать оперативную доставку и (или) прием груза в порядке, минимизирующем количество контактов водителя, прибывшего из государства, в котором зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), с иными лицами.

9.2. Обеспечить водителю, прибывшему из государства, в котором зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), условия для нахождения в режиме самоизоляции, исключающие его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения, в том числе жилых помещениях совместно с иными людьми, включая членов семьи и (или) родственников.

9.3. Информировать водителя:

- об опасности коронавирусной инфекции (COVID-19);

- об ответственности за действия (бездействие), влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий;

- о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья и появлении признаков респираторного заболевания;

- об обязательности выполнения требования по самоизоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами);

- о соблюдении мер личной и общественной профилактики.

9.4. Обеспечить водителя средствами индивидуальной защиты и личной гигиены.

10. Установить, что пункт 5 настоящего Указа применяется с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Указа.

11. Обязать:

11.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

11.2. Органы государственной власти Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

11.3. Лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии), трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации (далее - лица, имеющие заболевания), принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации по поводу основного заболевания (для лиц, имеющих заболевания), случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы). Указанным лицам рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке продуктов, покупке (доставке) лекарств, выносу мусора и т.п.

11.4. Граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, в том числе пригородного и местного сообщения, в такси и при посещении гражданами:

- аптек, аптечных пунктов, помещений объектов розничной торговли, организаций, оказывающих населению услуги, медицинских организаций;

- органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, государственных и муниципальных организаций;

- зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы), остановок (павильонов, платформ) всех видов общественного транспорта.

12. Рекомендовать гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Смоленской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

13. Ограничить въезд (выезд) на территорию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области, за исключением:

13.1. Граждан, въезд и выезд которых обусловлен:

- исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории указанного муниципального образования Смоленской области;

- исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в органах, организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения населения, обеспечения функционирования общественного транспорта, дорожной деятельности;

- следованием к месту жительства на территории муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области.

13.2. Граждан, прибывающих специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.).

14. При въезде на территорию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области граждане, указанные в пункте 13 настоящего Указа, обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При наличии у гражданина температуры тела 37 градусов и выше и (или) признаков простудного заболевания (кашель и т.п.) такой гражданин не допускается к въезду на территорию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области и подлежит доставке автомобилем скорой медицинской помощи в ближайшую медицинскую организацию для дальнейшего медицинского осмотра, диагностики и при необходимости лечения.

15. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (О.А. Шкаликов), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Смоленской области (К.В. Зыков), Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Медико-санитарная часть № 135 Федерального медико-биологического агентства" (А.В. Азаренков), Администрации муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области (А.Н. Шубин), Департаменту Смоленской области по здравоохранению (Е.Н. Войтова) обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пунктах 13 и 14 настоящего Указа.

Наделить Администрацию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области (А.Н. Шубин) полномочием по урегулированию конфликтных ситуаций, возникающих при исполнении мероприятий, указанных в пунктах 13 и 14 настоящего Указа.

16. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций:

16.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в соответствующие общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы, по 30.05.2020 включительно.

16.2. Обеспечить в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализацию образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме самоизоляции педагогических работников и обучающихся до завершения учебного года согласно календарным учебным графикам образовательных организаций.

16.3. Организовать по 30.05.2020 включительно в общеобразовательных организациях работу дежурных групп (численностью не более 12 обучающихся) для осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1 - 4-х классов, родители (иные законные представители) которых осуществляют трудовую деятельность.

16.4. Организовать по 30.05.2020 включительно в дошкольных образовательных организациях работу дежурных групп (численностью не более 12 человек) для воспитанников, родители (иные законные представители) которых осуществляют трудовую деятельность.

17. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 16 настоящего Указа.

18. Департаменту Смоленской области по образованию и науке (Е.П. Талкина), Департаменту Смоленской области по социальному развитию (Т.Н. Конашенкова):

18.1. Обеспечить за апрель 2020 года единовременное предоставление продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, имеющих право на обеспечение питанием в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 21.05.2019 № 303 "О дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5 - 11-х классов областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 2019/20 учебный год", постановлением Администрации Смоленской области от 11.04.2017 № 197 "Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием, форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета".

18.2. Обеспечить за май 2020 года единовременное предоставление продуктовых наборов обучающимся, указанным в подпункте 18.1 настоящего пункта, из расчета цены продуктового набора не ниже стоимости продуктового набора за апрель 2020 года.

19. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 18 настоящего Указа.

20. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей организаций с круглосуточным пребыванием граждан:

20.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска посетителей к проживающим (постоянно находящимся) в указанных организациях гражданам в период по 30.05.2020 включительно.

20.2. Предоставить допуск в организации с круглосуточным пребыванием граждан только работникам данных организаций в период по 30.05.2020 включительно.

20.3. Усилить контроль за проведением в организациях с круглосуточным пребыванием граждан противоэпидемических мероприятий.

21. Организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг социального обеспечения, здравоохранения, воспитания, образования, подведомственным органам исполнительной власти Смоленской области:

21.1. Ограничить работу внешних совместителей, за исключением осуществления деятельности в областных государственных учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь населению Смоленской области, смоленском областном государственном бюджетном учреждении "Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов", осуществления деятельности дистанционно. При этом внешнее совместительство допускается в случае, если без работника невозможно обеспечить функции организации в период режима повышенной готовности.

21.2. Запретить сдачу имущества в аренду организациям и индивидуальным предпринимателям независимо от вида их экономической деятельности.

21.3. Запретить оказание услуг, не связанных с основным видом деятельности организации.

22. В стационарных государственных организациях социального обслуживания граждан обеспечить сменный характер работы персонала, прошедшего тестирование на коронавирусную инфекцию (COVID-19), с расчетом продолжительности одной смены не менее 14 суток. Сформировать резерв подменного персонала на случай выявления симптомов респираторного заболевания у сотрудников смены.

Определить в каждой смене количество персонала, необходимого для обеспечения своевременного и качественного ухода за получателями социальных услуг. При отсутствии достаточного количества постоянного персонала стационарных организаций для обеспечения полноценного ухода за получателями социальных услуг предусмотреть допуск в состав смены представителей негосударственных организаций, имеющих опыт в уходе за проживающими в стационаре гражданами.

Обеспечить постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг и работников стационарных организаций социального обслуживания граждан.

23. Главному управлению спорта Смоленской области (Э.М. Заенчковский) ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска граждан в подведомственные организации в период по 30.05.2020 включительно.

24. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 16 настоящего Указа.

25. Департаменту Смоленской области по здравоохранению (Е.Н. Войтова):

25.1. Обеспечить для граждан, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Указа, возможность оформления листков нетрудоспособности

областными государственными учреждениями здравоохранения без их посещения.

25.2. Обеспечить готовность областных государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19).

25.3. Обеспечить при проведении в областных государственных учреждениях здравоохранения мероприятий по противодействию возникновению и распространению на территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность использования ресурсов иных областных государственных учреждений здравоохранения.

26. Рекомендовать органам государственной власти Смоленской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области осуществлять прием граждан путем использования систем видеоконференц-связи.

27. На период действия настоящего Указа в целях обеспечения органами государственной власти Смоленской области гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, которым предоставляются социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания граждан, правовым актом Губернатора Смоленской области за должностными лицами Администрации Смоленской области, иных органов исполнительной власти Смоленской области и депутатами Смоленской областной Думы закрепляются областные государственные учреждения, оказывающие социальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам.

28. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Смоленской области, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, организовать профилактическую дезинфекцию общего имущества в многоквартирных домах дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке.

Информацию о периодичности проведения указанной профилактической дезинфекции разместить в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом).

29. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, при устранении аварий и повреждений, проведении мероприятий по дезинфекции общего имущества в многоквартирных домах обеспечить применение средств индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по применению средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового использования) для различных категорий граждан при рисках инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19).

30. Временно запретить проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован на счете некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" либо на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации, требующих предоставление доступа в помещение (жилое, нежилое) в многоквартирном доме, не входящее в состав общего имущества в многоквартирном доме, если при проведении таких работ предполагается контакт с гражданами.

31. Руководителям организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения в Смоленской области и обращение с твердыми коммунальными отходами, проводить влажную уборку помещений указанных организаций, санитарную обработку автомашин и спецтранспорта с применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке.

32. Руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области организовать профилактическую дезинфекцию общего имущества в многоквартирных домах, собственниками помещений в которых не выбран способ управления домом или выбранный ими способ управления домом не реализован, дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке.

33. Сроки ограничительных мероприятий, предусмотренные настоящим Указом, могут быть уменьшены путем внесения изменений в настоящий Указ в случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Смоленской области.

34. Для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, привлечь органы управления, силы и средства Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

35. Установить следующий перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами:

- ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные массивы и на земли сельскохозяйственного назначения;

запрет выжигания сухой травянистой растительности, стерни,

пожнивных остатков, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на территории муниципальных образований Смоленской области, землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, на полях, территориях предприятий и на частных подворьях;

- усиление охраны общественного порядка;

- определение и оборудование дополнительных источников заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техники;

- дополнительное привлечение на тушение пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники от организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;

- организация наблюдения путем патрулирования за противопожарным состоянием участков территорий муниципальных образований Смоленской области, в том числе силами организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;

- информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности.

36. Определить должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, заместителя Губернатора Смоленской области Ю.Н. Пучкова.

37. Определить, что координацию действий органов управления и сил Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области.

38. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

39. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

40. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







