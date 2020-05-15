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15.05.2020 15:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Смоленской области восстановят режим самоизоляции

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Смоленские власти отменили принятое ранее решение об отмене некоторых ограничений. Так, в частности, снова закроются для посещения скверы, кинотеатры и торговые центры.

- Соответствующий указ подготовлен и сегодня будет подписан губернатором, - рассказали в пресс-службе администрации Смоленской области.

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12 мая региональные власти распорядились открыть некоторые общественные места, но проведенные Роспотребназдором проверки показали, что они небезопасны в плане профилактики коронавируса.

В обращении на имя губернатора главный санитарный врач Смоленской области Сергей Рогутский привел пример торгового центра, в котором эскалаторы выключили, а крайне опасные с точки зрения эпидемиологической обстановки лифты оставили работать.

- 13 и 14 мая показали, что люди восприняли некоторое послабление как полную отмену всех ограничений и, скажем так, ослабили бдительность. Несмотря на то, что действует масочный режим, в торговых учреждениях мы наблюдали полное пренебрежение им как со стороны посетителей, так и персонала. Если не вернуть ситуацию в прежнее положение, в ближайшие дни она может выйти из-под контроля и мы получим всплеск заболеваемости, - пишет Рогутский.

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