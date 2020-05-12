UFC планирует провести бой Нурмагомедов - Гэтжи на острове летом

Хабиб Нурмагомедов, устроивший массовую драку после боя, отказался сниматься в социальной рекламе против насилия. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи может пройти уже летом.

Как сообщил ESPN, глава промоушена Дана Уайт рассказал о планах проведения поединка за титул чемпиона в легком весе между обладателем этого пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи. Последний в минувшие выходные весьма неожиданно победил своего соотечественника Тони Фергюсона в пятом раунде.

Уайт не так давно заявлял, что он нашел остров, на котором можно проводить бои.

"Я не знаю, будет ли этот бой первым на территории "Острова боев", - сказал Уайт. - Надеюсь, инфраструктура там будет достроена к середине июня, тогда я бы мог организовать этот бой в середине или в конце месяца".

При этом Уайт снова не стал раскрывать местоположение этого острова.

Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед в 28 боях, а Гэтжи имеет 22 победы при двух поражениях.