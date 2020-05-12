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12.05.2020 12:31
Рубрика: В мире

В Японии планируют досрочно отменить режим ЧС в 34 регионах страны

Текст: Александр Ленин (Токио)
В Японии изучают вопрос о досрочной отмене в 34 регионах страны режима ЧС, который был введен на территории островного государства из-за коронавируса.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может принять соответствующее решение уже 14 мая после консультаций с экспертами правительственного штаба по борьбе с COVID-19, передает телерадиокомпания NHK.

В последние дни в Японии наблюдается устойчивое снижение количества новых случаев заражения опасной инфекцией. По последним данным, на японских островах насчитывается более 16 тысяч пациентов с положительными пробами на коронавирус нового типа. Это без учета 712 заболевших с круизного лайнера Diamond Princess.

В Японии расширили список симптомов COVID, при которых надо идти к врачу

Наиболее сложная ситуация сложилась в Токио, где зарегистрировано около 5 тысяч инфицированных. При этом последние десять дней даже там выявляют не более 100 заболевших в сутки. К примеру, 12 мая специалисты обнаружили в столице всего 28 человек с положительными пробами на COVID-19.

Напомним, что в начале апреля в семи регионах Японии на фоне пандемии коронавируса был введен режим ЧС, действие которого 16 апреля распространили на всю территорию страны и в последующем продлили до 31 мая. Местные власти призвали население по возможности оставаться дома и не контактировать с другими людьми, а компании сократить рабочие графики и перевести персонал на удаленную форму занятости. Вместе с тем данные меры не носят обязывающего характера. В частности, не предусматривается никаких штрафов либо иных рестрикций за их нарушение.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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