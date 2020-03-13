В Приморье двух пассажиров Diamond Princess выписали из карантина

Семейную пару с круизного лайнера Diamond Princess отпустили домой после карантина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Все это время они были в инфекционном отделении Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке. По данным регионального управления Роспотребнадзора, они абсолютно здоровы и хорошо себя чувствуют.

"В их организме не обнаружили коронавирусной инфекции. Высокой температуры и катаральных проявлений нет", - рассказала глава ведомства Татьяна Детковская.

Напомним, что 6 марта из инфекционной больницы выписали первых семерых пассажиров круизного судна, которые поступили под наблюдение раньше. Супружеская пара также находилась на лайнере, но прибыла в Приморье через неделю после основной группы.

На борту лайнера Diamond Princess, вернувшегося к берегам Японии 3 февраля, находился гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. Власти объявили на судне двухнедельный карантин, запретив сходить на берег пассажирам и экипажу.