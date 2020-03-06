В Приморье семерых пассажиров Diamond Princess выписали из больницы

В пятницу в первой половине дня семерых россиян - пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, выписали из больницы во Владивостоке. Ни у кого из них коронавирус не выявлен, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Еще два человека остаются под наблюдением в стационаре.

Напомним, что на карантине в инфекционном отделении Краевой клинической больницы №2 находились девять человек. Семеро, которые сегодня покинули больницу, попали туда раньше, после возвращения во Владивосток 23 февраля. Двое других, семейная пара из столицы Приморья, вернулась в родной город 29 февраля, и попала в карантин на несколько дней позже. Вчера правительство края распространило информацию, что новосибирский научно-исследовательский центр "Вектор", проверив анализы всех девятерых, установил, что коронавируса у них нет.

На борту лайнера Diamond Princess, вернувшегося к берегам Японии 3 февраля, находился гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. Власти объявили на судне двухнедельный карантин, запретив сходить на берег пассажирам и экипажу.