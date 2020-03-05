В Приморье у девяти человек с Diamond Princess не выявили коронавирус

В Приморье в инфекционную больницу на карантин помещены еще два человека, которые были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали вспышку коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию краевого минздрава, это семейная пара, вернувшаяся во Владивосток 29 февраля.

Ранее стало известно, что на карантин поместили семерых пассажиров лайнера, вернувшихся во Владивосток 23 февраля.

Анализы всех девятерых человек показали отрицательный результат на коронавирус. Исследования повторят перед выпиской.

Напомним, что на борту лайнера Diamond Princess, вернувшегося к берегам Японии 3 февраля, находился гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. Власти объявили на судне двухнедельный карантин, запретив сходить на берег пассажирам и экипажу.