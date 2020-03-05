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05.03.2020 10:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье у девяти человек с Diamond Princess не выявили коронавирус

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

В Приморье в инфекционную больницу на карантин помещены еще два человека, которые были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали вспышку коронавируса.

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana
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Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию краевого минздрава, это семейная пара, вернувшаяся во Владивосток 29 февраля.

Ранее стало известно, что на карантин поместили семерых пассажиров лайнера, вернувшихся во Владивосток 23 февраля.

Анализы всех девятерых человек показали отрицательный результат на коронавирус. Исследования повторят перед выпиской.

Напомним, что на борту лайнера Diamond Princess, вернувшегося к берегам Японии 3 февраля, находился гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. Власти объявили на судне двухнедельный карантин, запретив сходить на берег пассажирам и экипажу.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Распространение коронавируса COVID-19

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