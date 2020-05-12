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Рубрика: Экономика

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Стройки метро карантина не знают
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 100(8154)
Замершая из-за пандемии жизнь вернулась вчера на сотни строительных площадок. А на сооружении подземки она и не останавливалась. Объяснение простое: остановка проходки тоннелей стоит нередко дороже, чем их строительство. Просто так их не бросишь - выкопанные подземные пространства надо замораживать. В Москве предпочли продолжать строить и планы по вводу новых линий не корректировать.

- До конца года планируем запустить в общей сложности 25 км новых линий, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, побывав вчера на строительстве станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии. - Восточный участок большого кольца - важнейшая стройка для Москвы и москвичей. Его пуск улучшит транспортное обслуживание жителей районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский, Лефортово с населением более 450 тысяч человек. Они будут экономить на каждой поездке по городу по 10-15 минут.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Собянин: За время ограничений в Москве построили 14 км линий метро

Всего в этом году планируется запустить девять новых станций подземки. Пять из них расположены на БКЛ - Авиамоторная, Лефортово, Элетрозаводская, улица Народного ополчения и Карамышевская, еще четыре - на Некрасовской линии: Юго-Восточная, Окская, Стахановская и Нижегородская.

Мэр напомнил, что возобновилось строительство и всех других объектов. Главное требование, которое стоит перед руководителями строек , - создать

условия для обязательного соблюдения санитарных норм и правил. Собянину доложили, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора у каждого рабочего перед входом на объект измеряют температуру тела, а затем еще и в течение рабочего дня. Работников с повышенной температурой и признаками ОРВИ сразу же отстраняют от работы. Все строители обеспечены одноразовыми масками и средствами для обработки рук. В помещениях проводится обеззараживание воздуха с помощью УФ-облучателя, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

До конца года планируется запустить 25 км новых линий подземки

Как сообщил "РГ" руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, сама работа отдельных смен и бригад организована так, чтобы свести к минимуму контакты между коллективами, не связанными одними задачами. Тем не менее мэр потребовал усилить контроль за здоровьем строителей во время пандемии. С этой целью он принял решение наделить Мосгосстройнадзор дополнительной функцией санитарного контроля. "Готовьте поправки, я подпишу указ", - дал Собянин поручение заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Компании Транспорт Московский метрополитен

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