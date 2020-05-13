Две лучшие практики "ЕвроХима"

Общественная палата Российской Федерации провела 13 мая вебинар на тему "Лучшие практики социально ответственного бизнеса в условиях пандемии". Принявшие участие в онлайн - семинаре представители крупнейших отечественных и международных компаний, а также Общероссийского народного фронта (ОНФ) обменялись самым актуальным опытом обновления своей деятельности в сфере корпоративной социальной ответственности. С большим интересом участники мероприятия узнали о действиях, которые предпринимают в ответ на эпидемию такие компании, как "Норникель", Unilever, Coca-Cola, Леруа Мерлен, обсудили изменения, которые они вносят в свои социальные программы в существующих реалиях.

Выступивший на вебинаре директор Департамента общественных связей и коммуникаций минерально-химической компании "ЕвроХим" Владимир Торин рассказал о двух практиках, которые придали социальной деятельности компании должную эффективность в условиях эпидемии. Первая связана с созданием руководством компании единого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регулярных заседаниях которого участвуют не только директора заводов "ЕвроХима", но и главы администраций городов и районов, представители региональных властей тех территорий, где эти предприятия находятся. Об этом "Российская газета" рассказала 28 апреля .

Такое управленческое решение позволяет постоянно держать под контролем ситуацию в регионах присутствия компании, оперативно реагировать именно на те реальные проблемы, которые сейчас проявляются на местах, и сразу же решать их. Например, в городе Ковдор Мурманской области совместными усилиями районной администрации и руководства местного горно-обогатительного комбината удалось в первые же дни эпидемии перекрыть доступ в Ковдор иногороднему транспорту, как и гражданам, что помогло предотвратить резкую вспышку заболеваемости в городе.

Владимир Торин и заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов также рассказали об успешном примере координации действий волонтеров предприятий компании "ЕвроХим" и Общероссийского народного фронта в рамках совместных действий по реализации акции #МыВместе. С помощью региональных отделений ОНФ молодые специалисты предприятий "ЕвроХима" вызвались оказывать действительно необходимую помощь именно тем слоям населения, которые сейчас более всего в этом нуждаются. Как отметил Дмитрий Поликанов, "сначала мы даже и не рассчитывали на то, что будет такой всплеск желающих помочь, мне кажется, что это здорово, потому что это и есть то самое гражданское общество, о котором мы так долго говорили".

- Коммуникация, консолидация и совместные усилия, - так охарактеризовал успешный опыт и "ЕвроХима", и других компаний модератор вебинара, член Комиссии Общественной палаты и первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалёв.