ЕБРР ожидает в 2021 году рост российской экономики на 4 процента

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе базирующегося в Лондоне банка о региональных экономических перспективах.

Хотя в ноябре-2019 ЕБРР предсказывал на нынешний год рост российской экономики на 1,7%. В итоге разница с нынешним прогнозом составила 6,2% со знаком "минус".

Но еще через год эксперты ЕБРР называют уровень прироста российской экономики на 4%.

"Перестановки в правительстве в январе 2020 года послали ясный сигнал о намерении придерживаться подхода, более нацеленного на рост и на смягчение жесткой политики последних лет", - сказано в новом докладе банка.

В документе, однако, сказано, что "несмотря на диверсификацию, произведенную за последние годы, российская экономика продолжает зависеть от нефтяных цен при формировании доходной части бюджета".

Банк признает, что средства в Фонде национального благосостояния позволяют покрывать дефицит бюджета в течение нескольких лет, а также обращает внимание на то, что международные резервы "составляют $570 млрд, что достаточно, для того чтобы полностью покрыть государственный долг и внешний долг". Но отмечается, что прогноз по России может значительно измениться как в одну, так и в другую сторону под влиянием колебаний цен на нефть, а также степени и продолжительности мер социального дистанцирования.